ÖZET İZLE: Juve turladı! İşte Tottenham Juventus Şampiyonlar Ligi maç özeti…

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları ve çeyrek finale kalan takımlar belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde dün geceye Juventus Tottenham maçı damga vurdu. 2-2'nin rövanşındaki muhteşem mücadele sonrasında Tottenham Juventus maç özeti araştırılmaya başlandı. İşte Basel Manchester City ve Tottenham Juventus maç özeti...

Şampiyonlar Ligi’nde son 8 takım belli oldu. Şampiyonlar Ligi’nde gecenin maçlarının özetleri araştırılmaya başlandı. Juventus Tottenham maçı geceye damga vurdu. Wembley’de nefes kesen maçta Juventus 2-2’nin rövanşında deplasmanda Tottenham Hotspur’u 2-1 mağlup etti ve çeyrek finale çıktı. Haberimizden Juventus Tottenham maçının özetini izleyebilirsiniz…

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI DETAYLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu ikinci maçları heyecanı devam ediyor. İtalya'da 2-2 sona eren ilk maçın rövanşında Juventus, Tottenham Hotspur'a konuk oldu. Juventus, 39'da Heung Min Son'un golüyle geri düşse de 64'te Gonzalo Higuain ve 67'e Paulo Dybala'nın golleriyle 2-1 kazanmayı başardı. Juve bu sonuçla adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu. Wembley'de oynanan maçta iki taraf da mücadeleleriyle beğeni topladı. Özellikle karşılaşmanın son bölümü büyük bir heyecana sahne oldu. İlk maçta İsviçre'de Basel'i 4-0 mağlup eden Manchester City ise turu büyük ölçüde garantilediği ilk maçın rövanşında rakibine 2-1 mağlup oldu. City, 8'de Gabriel Jesus ile öne geçti ancak 17'de Mohamed Elyounoussi skoru eşitledi. Basel'e teselli galibiyetini getiren golü ise 77'de Michael Lang kaydetti. City turu geçen taraf oldu.

ÇEYREK FİNALE KALAN TAKIMLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Turu heyecanı iki maçla devam etti. Wembley’de nefes kesen maçta Juventus 2-2’nin rövanşında deplasmanda Tottenham Hotspur’u 2-1 mağlup etti ve çeyrek finale çıktı. Basel’i ilk maçta İsviçre’de 4-0 yenen Manchester City ise rövanşta konuğuna 2-1 yenildi ancak adını son sekiz takım arasına yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar: Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Juventus.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ ÖZETLERİ İZLE