Niasse’den Cenk Tosun’a övgü!

Oumar Niasse, Cenk Tosun hakkında konuştu! Everton forması giyen Senegalli forvet, takım arkadaşı ile ilgili övgü dolu açıklamalarda bulundu.

Everton’ın resmi internet sitesine konuşan Niasse, Burnley maçında Everton adına ilk golünü atan Cenk için, “Cenk için gerçekten memnun oldum ve takım için daha fazla rekabet olması her zaman iyidir” ifadesini kullandı.

27 yaşındaki forvet, “Cenk iyi bir adam. Buraya geldiğinden beri gelişim gösteriyor. Ligi ve İngiltere’yi öğreniyor. Çok iyi bir oyuncu. Onu gol atarken ve güveninin geri gelmesini görmek, kulüpteki herkese yardım ediyor. Ayrıca bir forvet olarak bu, daha çok idman yapmak ve seviyemi artırmak için kendimi itmeye yardımcı oluyor. Sizinle rekabet edebilecek oyunculara sahip olmak, gelişmenize yardımcı olur” dedi.

Cenk ile daha önce farklı takımlarda karşı karşıya gelen Oumar Nisse, “Onu ve ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu hatırlıyorum. O sıralar farklı durumlar içindeydik ancak gerçekten, ne kadar güçlü bir oyuncu olduğu belliydi. Şimdi, kulüp adına en iyisini yapmak için birlikte çalışmak istiyoruz. Savaşmalı ve her defasında sahada en iyimizi vermek zorundayız” diye konuştu.

Senegalli golcü, “Eğer oynarsam, bu iyi, çok iyi. Eğer oynamazsam, anlarım ve yedek kulübesinde beklerim. Oyuna girmek için fırsatım olursa, 5 veya 10 dakika bile olsa elimden gelenin en iyisini veririm. Eğer oyuna girmezsem, gelecek hafta sonu savaşmaya hazır olmak için ertesi gün idmanda olurum. Elimden geldiğince takıma yardım etmeye çalışmak istiyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

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