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Mertcan Çam kimdir? Gündemdeki genç oyuncu kaç yaşında ve nereli?

Genç futbolcu Mertcan Çam kimdir? Mertcan Çam kaç yaşında? Hangi mevkilerde oynuyor? Gündemdeki genç oyuncuya dair bilgiler ve hakkında merak edilenler haberimizde.
14:598 Mart 2018
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Mertcan Çam kimdir? Gündemdeki genç oyuncu kaç yaşında ve nereli?

Spor gündemindeki isimlerden Mertcan Çam kimdir? Genç oyuncu kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda forma giydi. İşte genç oyuncuya dair merak edilenler…

MERTCAN ÇAM KİMDİR?

1995 doğumlu 22 yaşındaki Mertcan Çam TFF 2. Lig takımlarından Bandırmaspor’da forma giyiyor. Orta sahada sağ açıkta forma giyen genç futbolcu daha önce 2 yıl Şanlıurfaspor’da oynamıştı.

Kariyerinde daha önce uzun süre Trabzonspor’un genç takımlarında oynayan Mertcan Çam bu sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 22 maçta forma giydi. Türkiye Kupası’nda 1 maçta görev alan Mertcan Çam’ın gol veya asisti bulunmuyor.

Genç futbolcu Bandırmaspor’da bu sezon toplamda 1.598 dakika görev aldı.

Etiketler
2017-2018 spor toto süper lig ilhan cavcav sezonu beşiktaş Mertcan Çam trabzonspor
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