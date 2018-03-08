Mertcan Çam, Beşiktaş’a transfer olacağı iddialarına cevap verdi

TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bandırmaspor'da forma giyen Mertcan Çam, 40 gün önce Beşiktaş'a transfer olmak için sözleşme imzaladığı iddialarına cevap verdi. 23 yaşındaki futbolcu, "Menajerim benim adıma görüşmeleri yürütüyor. Günü geldiğinde her şey ortaya çıkar" dedi.

2017-2018 futbol sezonunda devre arasında Bandırmaspor kadrosuna dahil olan 23 yaşındaki Mertcan Çam, sabah saatlerinde hakkında çıkan iddialar nedeniyle spor kamuoyunun gündemine oturdu.

Bandırmaspor’da kiralık oynayan genç oyuncunun iddialara göre 40 gün önce imzalanan bir sözleşme ile 885 bin dolar fesih bedeli ile Beşiktaş’a transfer olduğuna yönelik haberler çıktı.

Bu haberler karşısında açıklama yapan genç oyuncu “Bu konuda benim bilgim yok. Uyandım, ben de yeni duydum. Ben fazla sosyal medyayı takip etmem. Bu aşamada çok fazla bir bilgiye sahip değilim. Menajerim Metin Korkmaz her şeyi biliyor. Onun bilgisi vardır büyük ihtimalle. Ne gelişiyor, ne yapıyorlar, ne ediyorlar hiçbir bilgim yok. Bu aşamada Bandırmaspor'un başarısı için çaba harcıyorum” dedi.

Bomba iddia! Beşiktaş, 40 gün önce Mertcan Çam`ı transfer etmiş... Türkiye'nin Şanlıurfaspor'da darp edildiği dönemde tanıdığı Mertcan Çam'ın Beşiktaş'a transferinin perde arkası ortaya çıktı. Trabzonspor'da 4 yılda sadece 3 dakika forma giyen Mertcan Çam'ı transfer etmek için 40 gün önce sözleşme imzalaması gündeme bomba gibi düştü. İlgili Haberi Oku