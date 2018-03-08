Kadınlar Euroleague | Fenerbahçe 72-78 Sopron Basket

Kadınlar Euroleague'de çeyrek finalde mücadele eden iki temsilcimizden Fenerbahçe, üç maçlık serinin ikinci maçında konuğu Uniqa Sopron'a 78-72 yenildi ve seride durum 1-1'e geldi. Yarı finale çıkan takım 14 Mart'ta Uniqa Sopron'un sahasında belli olacak. Fenerbahçe turu geçerse yarı finalde Yakın Doğu Üniversitesi'nin rakibi olacak.

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