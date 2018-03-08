Kadınlar Euroleague | Fenerbahçe 72-78 Sopron Basket
Euroleague Women çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe sahasında, ilk maçta deplasmanda 60-55 mağlup ettiği Macaristan ekibi Sopron Basket’a 78-72 mağlup oldu. Bu sonuçla seride durum 1-1’e geldi. Eşleşmenin üçüncü ve son maçı 14 Mart’ta Uniqa Sopron’un ev sahipliğinde oynanacak.
Turnuvadaki diğer temsilcimiz Yakın Doğu Üniversitesi ise ilk maçta evinde 83-67 yendiği Bourges Basket’i deplasmanda da 85-66’lık skorla devirmeyi başardı ve adını yarı finale yazdırdı. Fenerbahçe turu geçmeyi başarırsa yarı finalde Yakın Doğu Üniversitesi’nin rakibi olacak.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Mart Uuehendrik, Erez Gurion, Ivan Milicevic
Fenerbahçe: Dabovic 8, Powers 4, Plum 11, Vaughn 18, Verameyenka 9, Tuğçe Canıtez 2, Ayşe Cora 4, Kizer 6, Birsel Vardarlı Demirmen 3, Sottana 7, Tilbe Şenyürek, Pelin Derya Bilgiç
Sopron Basket: Crvendakic 10, Turner 17, Fegyverneky 6, Jovanovic 2, Milovanovic 18, Coates 13, Page 2, Salvadores 10, Dubei
1. Periyot: 21-16 (Fenerbahçe)
Devre: 36-36
3. Periyot: 58-60 (Sopron Basket)