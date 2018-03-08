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Kadınlar Euroleague | Fenerbahçe 72-78 Sopron Basket

Kadınlar Euroleague'de çeyrek finalde mücadele eden iki temsilcimizden Fenerbahçe, üç maçlık serinin ikinci maçında konuğu Uniqa Sopron'a 78-72 yenildi ve seride durum 1-1'e geldi. Yarı finale çıkan takım 14 Mart'ta Uniqa Sopron'un sahasında belli olacak. Fenerbahçe turu geçerse yarı finalde Yakın Doğu Üniversitesi'nin rakibi olacak.
00:038 Mart 2018
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Kadınlar Euroleague | Fenerbahçe 72-78 Sopron Basket

Euroleague Women çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe sahasında, ilk maçta deplasmanda 60-55 mağlup ettiği Macaristan ekibi Sopron Basket’a 78-72 mağlup oldu. Bu sonuçla seride durum 1-1’e geldi. Eşleşmenin üçüncü ve son maçı 14 Mart’ta Uniqa Sopron’un ev sahipliğinde oynanacak.

Turnuvadaki diğer temsilcimiz Yakın Doğu Üniversitesi ise ilk maçta evinde 83-67 yendiği Bourges Basket’i deplasmanda da 85-66’lık skorla devirmeyi başardı ve adını yarı finale yazdırdı. Fenerbahçe turu geçmeyi başarırsa yarı finalde Yakın Doğu Üniversitesi’nin rakibi olacak.

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Salon: Metro Enerji

Hakemler: Mart Uuehendrik, Erez Gurion, Ivan Milicevic

Fenerbahçe: Dabovic 8, Powers 4, Plum 11, Vaughn 18, Verameyenka 9, Tuğçe Canıtez 2, Ayşe Cora 4, Kizer 6, Birsel Vardarlı Demirmen 3, Sottana 7, Tilbe Şenyürek, Pelin Derya Bilgiç

Sopron Basket: Crvendakic 10, Turner 17, Fegyverneky 6, Jovanovic 2, Milovanovic 18, Coates 13, Page 2, Salvadores 10, Dubei

1. Periyot: 21-16 (Fenerbahçe)

Devre: 36-36

3. Periyot: 58-60 (Sopron Basket)

Etiketler
bourges basket Fenerbahçe Kadınlar Euroleague Uniqa Sopron yakın doğu üniversitesi
Son güncelleme: 00:08 | 08.03.2018
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