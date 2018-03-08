Kadınlar EuroCup | Spar Citylift Girona 67-72 Galatasaray

FIBA Kadınlar EuroCup'ta mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, ilk maçta sahasında 65-62 yenildiği Spar Citylift Girona'yı deplasmanda 72-67 mağlup etmeyi başardı ve adını yarı finale yazdırdı.

Kadınlar EuroCup Çeyrek Final rövanş maçında Galatasaray, İspanyol temsilcisi SPAR Citylift Girona ile Pavello Fontajau Arena’da karşı karşıya geldi. Galatasaray mücadeleden 72-67 galip ayrılarak EuroCup Women’da adını yarı finale yazdırdı. Temsilcimiz eşleşmenin ilk maçında rakibini konuk etmiş ancak parkeden 65-62 mağlubiyetle ayrılmıştı.

Turnuva formatı kapsamında yarı final ve final eşleşmeleri de iki maçlı eleme usulü şeklinde oynanacak. Yarı finaldeki rakibimiz ve karşılaşmaların tarihleri önümüzdeki günlerde açıklanacak. Kadınlar Euroleague | Fenerbahçe 72-78 Sopron Basket Kadınlar Euroleague'de çeyrek finalde mücadele eden iki temsilcimizden Fenerbahçe, üç maçlık serinin ikinci maçında konuğu Uniqa Sopron'a 78-72 yenildi ve seride durum 1-1'e geldi. Yarı finale çıkan takım 14 Mart'ta Uniqa Sopron'un sahasında belli olacak. Fenerbahçe turu geçerse yarı finalde Yakın Doğu Üniversitesi'nin rakibi olacak. İlgili Haberi Oku