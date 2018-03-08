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Kadınlar EuroCup | Spar Citylift Girona 67-72 Galatasaray

FIBA Kadınlar EuroCup'ta mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, ilk maçta sahasında 65-62 yenildiği Spar Citylift Girona'yı deplasmanda 72-67 mağlup etmeyi başardı ve adını yarı finale yazdırdı.
00:538 Mart 2018
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Kadınlar EuroCup | Spar Citylift Girona 67-72 Galatasaray

Kadınlar EuroCup Çeyrek Final rövanş maçında Galatasaray, İspanyol temsilcisi SPAR Citylift Girona ile Pavello Fontajau Arena’da karşı karşıya geldi. Galatasaray mücadeleden 72-67 galip ayrılarak EuroCup Women’da adını yarı finale yazdırdı. Temsilcimiz eşleşmenin ilk maçında rakibini konuk etmiş ancak parkeden 65-62 mağlubiyetle ayrılmıştı.

Turnuva formatı kapsamında yarı final ve final eşleşmeleri de iki maçlı eleme usulü şeklinde oynanacak. Yarı finaldeki rakibimiz ve karşılaşmaların tarihleri önümüzdeki günlerde açıklanacak. 08 Mart 2018 Kadınlar Euroleague | Fenerbahçe 72-78 Sopron Basket Kadınlar Euroleague'de çeyrek finalde mücadele eden iki temsilcimizden Fenerbahçe, üç maçlık serinin ikinci maçında konuğu Uniqa Sopron'a 78-72 yenildi ve seride durum 1-1'e geldi. Yarı finale çıkan takım 14 Mart'ta Uniqa Sopron'un sahasında belli olacak. Fenerbahçe turu geçerse yarı finalde Yakın Doğu Üniversitesi'nin rakibi olacak. İlgili Haberi Oku

Etiketler
galatasaray Kadınlar Eurocup Spar Citylift Girona
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