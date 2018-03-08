Gomis’ten Cenk Ergün mesajı!

Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis, sportif direktör Cenk Ergün için bir veda mesajı paylaştı.

Galatasaray’ın Senegal asıllı Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı kulüp ile yolları ayrılan sportif direktör Cenk Ergün için bir veda mesajı paylaştı.

İşte Gomis’in o mesajı

“Yaklaşık 8 ay önce, dostum Cenk imkansızı gerçekleştirerek beni bu inanılmaz kulübe ve ülkeye getirdi. Bu büyük duygu için çok teşekkür ederim; kulüp için, taraftarlar için ve özellikle benim için. Gelecek için iyi şanslar dostum. Her zaman kalbimdesin.”

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