Gennaro Gattuso: ‘Yatağa gittiğimde Mesut ve Wenger’i düşünüyorum!’

İtalyan devi AC Milan teknik direktörü Gennaro Gattuso, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda karşılaşacakları İngiliz ekibi Arsenal maçı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Gattuso, Türk asıllı Mesut Özil ve tecrübeli teknik adam Arsene Wenger'in Arsenal'in en büyük kozu olduğu ile ilgili görüşlerini aktardı.

Milan’da başarılı bir form grafiği yakalayan teknik direktör Gennaro Gattuso, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda karşılaşacakları Arsenal maçı öncesinde İngiliz ekibinin teknik direktörü Arsene Wenger hakkında konuştu.

”WENGER’E KIYASLA ÇOCUK TAKIMI ÇALIŞTIRIYORUM”

Kendisini Wenger ile kıyaslayamayacağını belirten Gattuso, ”Ben daha yeni bu işe başladım. Wenger ise 30 yıldır bu mesleği yapıyor. 21-22 yıldır aynı takımın başında, kariyerinde çok şey kazandı. Wenger ile kıyasladığınızda ben daha çocuk takımı çalıştırıyorum” diye konuştu.

”YATAĞA GİTTİĞİMDE MESUT’U DÜŞÜNÜYORUM”

Arsenal ile oynayacakları ilk maçta gol yememeleri gerektiğini söyleyen İtalyan teknik adam, ”Endişe duyduğumuz tek şey gol yememek. Yatağa gittiğimde Mesut Özil ve Wenger’i düşünüyorum. Futbolculuk yıllarımı düşünmüyorum. Futbolculuk yıllarım geçmişte kaldı. Şu an yaptığım iş tamamen farklı” sözlerini kullandı.

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