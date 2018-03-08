Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Game of Thrones’un The Mountain’i rekor kırdı

Game of Thrones'ta ‘The Mountain’ (Dağ) karakterini canlandıran Hafthor Bjornsson yine çok konuşulacak bir şey yaptı.
07:378 Mart 2018
0
Game of Thrones’un The Mountain’i rekor kırdı

Oyunculuğunun yanı sıra deadlift sporuyla da ilgilenen Hafthor Bjornsson, yeni bir rekora imza attı.

Game of Thrones’ta ‘The Mountain' (Dağ) karakteriyle tanınan Hafthor Bjornsson, boyu ve fiziğinin hakkını veriyor.

29 yaşındaki İzlandalı sporcu, 2018 Arnold Strongman Classic’te sahneye çıktı ve 472 kiloluk ağırlığı kaldırmayı başardı.

Oyunculuğunun yanı sıra deadlift sporuyla yakından ilgilenen 29 yaşındaki Bjornsson, daha önce de birçok rekor denemesiyle karşımıza çıkmıştı.

07 Mart 2018 Karate Federasyonu`ndan `Milli skandal` yalanlaması İlgili Haberi Oku

Etiketler
game of thrones Hafthor Bjornsson The Mountain
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER