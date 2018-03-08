Game of Thrones’un The Mountain’i rekor kırdı
Game of Thrones'ta ‘The Mountain’ (Dağ) karakterini canlandıran Hafthor Bjornsson yine çok konuşulacak bir şey yaptı.
Oyunculuğunun yanı sıra deadlift sporuyla da ilgilenen Hafthor Bjornsson, yeni bir rekora imza attı.
Game of Thrones’ta ‘The Mountain' (Dağ) karakteriyle tanınan Hafthor Bjornsson, boyu ve fiziğinin hakkını veriyor.
29 yaşındaki İzlandalı sporcu, 2018 Arnold Strongman Classic’te sahneye çıktı ve 472 kiloluk ağırlığı kaldırmayı başardı.
Oyunculuğunun yanı sıra deadlift sporuyla yakından ilgilenen 29 yaşındaki Bjornsson, daha önce de birçok rekor denemesiyle karşımıza çıkmıştı.