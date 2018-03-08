Flaş iddia! ‘Cengiz Ünder kaçtı, Abdülkadir Ömür’ü alalım’

Ada basını, Tottenham'ın Cengiz Ünder'i kaptırdığını Abdülkadir Ömür'ü ise almakta kararlı olduğunu yazdı.

Trabzonspor altyapısından çıkarak direkt ilk 11 futbolcusu olan Abdülkadir Ömür için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Henüz 18 yaşında olan ve Bordo-Mavililer’in sağ kanadında forma giyen Ömür için Ada basını, “Cengiz Ünder’i Roma’ya kaptıran Tottenham, Abdülkadir Ömür’ü kadroya katmaya kararlı” haberini servis etti.

İddiaya göre; Londra ekibi Ömür’ü sezon sonunda kadrosuna katarak, Roma’da harikalar yaratan Ünder için yaptığı yakınmalara son verecek. 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ömür’ün bu sezon 24 maçta 2 golü ve 4 asisti bulunuyor.

Abdülkadir Ömür’ü Roma, Ajax, Porto scoutları da takip ediyor.

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