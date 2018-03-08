Fikret Orman, Quresma’nın cezası için yarın konuşacak

Beşiktaşlı Quaresma'nın Fenerbahçe ile oynanan kupa maçından sonra aldığı 5 maçlık ceza için siyah beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman yarın açıklama yapacak.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman yarın gündeme dair değerlendirme yapacak…

Ricardo Quaresma’ya verilen 5 maçlık cezanın Tahkim Kurulu tarafından onanması üzerine Siyah Beyazlı kulüpten açıklama bekleyen taraftarlar ve futbol kamuoyu yarın sabahı bekleyecek. Başkan Fikret Orman, Beşiktaş’ın yarın sabah yapacağı sponsorluk anlaşmasından sonra gündeme dair soruları cevaplayacak. Başta Quaresma’ya verilen ve Tahkim Kurulu tarafından onanan 5 maçlık cezayı yönetim ve camia adına değerlendirecek olan Orman, bugün gündeme düşen bir diğer konu olan Mertcan Çam transferi ilgili iddialara da açıklık getirecek ve futbol gündemini değerlendirecek.

Başkan Fikret Orman’ın yarın sabahki basın toplantısı statta saat 11:00’de başlayacak.

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Beşiktaş`ın yıldızı Quaresma`ya kötü haber Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı kupa maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 5 maç ceza alan Quaresma'nın cezası onandı. Quaresma, derbi maçta önce Josef de Souza'ya dirsek atarak kırmızı kart görmüş,, daha sonra da Mehmet Ekici'ye yumruk atmıştı. İlgili Haberi Oku