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Feghouli’den Cenk Ergün’e Türkçe veda

Galatasaray’ın Cezayirli yıldız futbolcusu Sofiane Feghouli, Galatasaray’da Futbol Direktörlüğü görevinden ayrılan Cenk Ergün’e veda mesajı yayınladı. Feghouli, Türkçe yazdığı mesajında Galatasaray'a gelmesinde büyük emeği olan Cenk Ergün'e teşekkür etti.
13:248 Mart 2018
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Feghouli’den Cenk Ergün’e Türkçe veda

Galatasaray’ın sezon başında West Ham United’dan kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Sofiane Feghouli Cenk Ergün'e veda etti. Başarılı oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Galatasaray Futbol Direktörlüğü görevine son verilerek kulüp ile ilişkisi kesilen Cenk Ergün'e veda mesajı gönderdi.

08 Mart 2018 Gomis`ten Cenk Ergün mesajı! Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis, sportif direktör Cenk Ergün için bir veda mesajı paylaştı. İlgili Haberi Oku

Feghouli, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, “Bu yaz Galatasaray'a gelmem için gösterdiği emekten dolayı Cenk Ergün'e teşekkür etmek istiyorum. Hayatta olduğu gibi, futbolda da insanlar gelip geçer. Bu nedenle bir yönetici veya insan olarak iyi şekilde anılmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Senin bunu en iyi şekilde başardığını bilmeni istiyorum. Seni tebrik ediyor ve gelecekteki işlerin için başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Etiketler
Cenk Ergün galatasaray Sofiane Feghouli West Ham United
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