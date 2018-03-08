Federasyonun ismi değişti

Türkiye Wushu Federasyonu ismi, Türkiye Wushu Kung-Fu Federasyonu olarak değiştirildi. Değişiklik Resmi Gazete'de yayınlandı.

Türkiye Wushu Federasyonu, isminde değişikliğe gitti. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Resmi Gazeteye yapılan bildirimde Türkiye Wushu Federasyonu, ismini Türkiye Wushu Kung-Fu Federasyonu olarak değiştirdi.

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Resmi Gazete’ye yapılan tebliğde şu ifadelere yer verildi:

“Gençlik ve Spor Bakanlığından:

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ

3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi uyarınca 5/2/2009 tarihli ve 30 sayılı Başbakanlık Oluru ile bağımsız spor federasyonu olarak kurulan özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişiliğe sahip Türkiye Wushu Federasyonu'nun ismi, aynı Kanunun Ek 9 uncu maddesi gereğince 31/1/2018 tarihli ve 69093 sayılı Başbakanlık Oluru ile Türkiye Wushu Kung-Fu Federasyonu olarak değiştirilmiştir.”