Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Dani Alves çıldırttı, Cristiano Ronaldo atılmaktan son anda kurtuldu!

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Paris Saint Germain arasında oynanan maça Portekizli Cristiano Ronaldo ve Brezilyalı Dani Alves'in çekişmesi damga vurdu.
15:458 Mart 2018
0
Dani Alves çıldırttı, Cristiano Ronaldo atılmaktan son anda kurtuldu!

SKOR DIŞ HABERLER / Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Real Madrid deplasmanda Paris Saint Germain’i 2-1 yenerek çeyrek finale yükselirken Cristiano Ronaldo ve Dani Alves arasında yaşananlar maça damga vurdu.

Santiago Bernabeu’da oynanan ve Real Madrid’in 3-1’lik galibiyetiyle sonuçlanın maçın rövanşında Parc de Princes deplasmanına çıkan İspanyol ekibi Ronaldo ve Casemiro’nun attığı gollerle galip gelerek adını bir üst tura yazdırdı.

Ancak saha kenarı kamerası PSG’nin Brezilyalı savunmacısı Dani Alves ile Real Madrid’in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo arasındaki çekişmede ilginç anları kaydetti.

Bir pozisyon sırasında burnunu temizleyen Alves, ardından elini Ronaldo’nun formasına sildiği görülürken bir başka pozisyonda ise hava topuna sıçramaya çalışan Portekizli yıldızı arkadan itiyor.

Alves’in kışkırtmaları karşısında sakinliğini koruyan Ronaldo’nun 16. dakikada Brezilyalı futbolcu ile girdiği ikili mücadele sonrasında savurduğu tekme ise kameralara yansıdı.

Etiketler
cristiano ronaldo dani alves Paris Saint Germain Real Madrid
Son güncelleme: 15:47 | 08.03.2018
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER