Dani Alves çıldırttı, Cristiano Ronaldo atılmaktan son anda kurtuldu!

SKOR DIŞ HABERLER / Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Real Madrid deplasmanda Paris Saint Germain’i 2-1 yenerek çeyrek finale yükselirken Cristiano Ronaldo ve Dani Alves arasında yaşananlar maça damga vurdu.

Santiago Bernabeu’da oynanan ve Real Madrid’in 3-1’lik galibiyetiyle sonuçlanın maçın rövanşında Parc de Princes deplasmanına çıkan İspanyol ekibi Ronaldo ve Casemiro’nun attığı gollerle galip gelerek adını bir üst tura yazdırdı.

Ancak saha kenarı kamerası PSG’nin Brezilyalı savunmacısı Dani Alves ile Real Madrid’in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo arasındaki çekişmede ilginç anları kaydetti.

Bir pozisyon sırasında burnunu temizleyen Alves, ardından elini Ronaldo’nun formasına sildiği görülürken bir başka pozisyonda ise hava topuna sıçramaya çalışan Portekizli yıldızı arkadan itiyor.

Alves’in kışkırtmaları karşısında sakinliğini koruyan Ronaldo’nun 16. dakikada Brezilyalı futbolcu ile girdiği ikili mücadele sonrasında savurduğu tekme ise kameralara yansıdı.

Little bit of afters from @Cristiano#beINUCL #PSGRMA pic.twitter.com/VfRVGsjKx1

