Çukur değil Vodafone Park!

"Çukur" dizisinin sevilen oyuncusu Aras Bulut İynemli, BJK TV'ye konuk oldu ve Vodafone Park'ı gezdi.

Sinema ve dizi oyuncusu Aras Bulut İynemli, BJK TV’de yayınlanan “Topuk Pası” programının konuğu oldu.

Beşiktaşlı oyuncu, program çekimi için geldiği Vodafone Park’ta Beşiktaş JK Müzesi’ni de gezdi ve müzedeki objeler hakkında Beşiktaş JK Tarih ve Müze Danışmanı Zülal Gök’ten bilgiler aldı.

Müze ziyaretinin ardından Vodafone Park’ta tur atan İynemli, futbol takımının soyunma odası ile basın toplantı odasını gezdi.

Aras Bulut İynemli, Vodafone Park’ta objektiflere kartal pozu da verdi.

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