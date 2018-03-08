CANLI | Milan Arsenal 0-1

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Milan, İngiliz ekibi Arsenal'i evinde konuk ediyor. San Siro'da oynanan maçta Hakan Çalhanoğlu Milan, Mesut Özil ise Arsenal formasıyla sahada. Maçı canlı olarak SKOR farkıyla takip edebilirsiniz... Arsenal Mkhitaryan'ın golüyle öne geçti.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunun en dikkat çeken eşleşmesinde Milan, evinde Arsenal’i konuk ediyor. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu’nun ilk 11’de sahaya çıktı maçta, Arsenal’da Mesut Özil ile kozlarını paylaşıyor. TRT Spor’dan canlı olarak yayınlanan karşılaşmayı SKOR farkıyla takip edebilirsiniz…

8.dakikada Arsenal gole çok yaklaştı… Mkhitaryan’ın ceza sahası içinden yaptığı vuruş yan ağlara gitti.

12.dakikada Milan, Hakan Çalhanoğlu ile gole çok yaklaştı. Arsenal kalecisi karşı karşıya pozisyonda açıyı iyi kapattı ve tehlikeye izin vermedi.

15.dakikada Mkhitaryan’ın golüyle Arsenal 1-0 öne geçti.

İŞTE İLK 11’LER:

Milan: Donnarumma, Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez, Kessie, Biglia, Bonaventura, Hakan Çalhanoğlu, Suso, Cutrone

Arsenal: Ospina, Chambers, Mustafi, Koscielny, Kolasinac, Ramsey, Xhaka, Wilshere, Mkhitaryan, Mesut Özil, Welbeck

ERKEN FİNAL HAVASINDA…

UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan artıyor. Avrupa’nın dev ekipleri son 16 turu ilk maçlarında avantajlı skor elde etme peşinde olacak. Turun en dikkat çekici karşılaşması ise erken final niteliğindeki Milan – Arsenal mücadelesi…

San Siro’da oynanan mücadelede Hakan Çalhanoğlu’nun forma giydiği İtalyan devi Milan, Premier Lig’de istediği sonuçları alamayan ve şampiyonluk yarışında geriye düşen Mesut Özil’li Arsenal’i ağırlıyor. Fransız Clement Turpin’in düdük çalacağı maç 21.00’de başladı. Karşılaşma Tivibu Spor ve TRT 1 kanallarından naklen yayınlanıyor. Milan, UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nu 11 puanla lider bitirmiş ve son 32 turunda da Bulgar ekibi Ludogorets Razgrad’ı eleyerek son 16 turunda Arsenal’in rakibi olmuştu. Avrupa Ligi H Grubu’nu 13 puanla lider bitiren Arsenal ise son 32 turunda İsveç takımı Östersunds’u geçmişti.