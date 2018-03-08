CANLI İZLE: Milan Arsenal maçı izle! Milan Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Milan Arsenal maçını canlı yayınlayacak kanallar

Arsenal Milan maçını canlı izlemek isteyen futbol severler maçı canlı izleyebilecekleri kanalları araştırıyorlar. UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Milan sahasında Arsenal'i konuk edecek. Peki, Arsenal Milan maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Arsenal Milan maçı hakkında merak edilenler...

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda Milan sahasında Arsenal’i konuk edecek. Futbol tutkunları maçı canlı izlemenin yollarını araştırıyor. Milan Arsenal maçı TRT Spor ve Tivibu Spor 5’ten canlı izlenebilecek. Peki Milan Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? İşte ayrıntılar…

MİLAN ARSENAL MAÇI CANLI İZLE

Milan kendi sahasında Arsenal’i konuk edecek. Bu akşam TSİ 21.00’de San Siro’da oynanacak maçı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Turpin’in yardımcılıklarını ise Nicolas Danos ve Cyril Gringore yapacak. Milan-Arsenal maçı TRT Spor ve Tivibu Spor 5’ten canlı izlenebilecek.

İtalyan temsilcisi Milan, AEK Atina, Rijeka ve Austria Wien ile mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nu lider tamamladı. Ardından Son 32 Turu’nda Bulgar ekibi Ludogorets Razgrad ile eşleşen takım rakibi 3-0 ve 1-0’lık skorlarla geçti ve bu tura yükseldi.

Diğer yandan Arsenal ise H Grubu’nda Kızılyıldız, Köln ve BATE Borisov ile mücadele ederken, grubu lider tamamladı. Son 32 Turu’nda eşleştiği Östersunds’u ilk maçta 3-0 yenen takım, diğer maçta 2-1 yenilse de turu geçmeyi başardı.

HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAYACAK MI?

Avrupa'nın dev ekipleri son 16 turu ilk maçlarında avantajlı skor elde etme peşinde olacak. Turun en dikkat çekici karşılaşması ise erken final niteliğindeki Milan – Arsenal mücadelesi. San Siro'da oynanacak mücadelede Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği İtalyan devi Milan, Premier Lig'de istediği sonuçları alamayan ve şampiyonluk yarışında geriye düşen Mesut Özil'li Arsenal'i ağırlayacak. Milan, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nu 11 puanla lider bitirmiş ve son 32 turunda da Bulgar ekibi Ludogorets Razgrad'ı eleyerek son 16 turunda Arsenal'in rakibi olmuştu. Avrupa Ligi H Grubu'nu 13 puanla lider bitiren Arsenal ise son 32 turunda İsveç takımı Östersunds'u geçmişti.

İLK 11’LER

Milan: Donnarumma, Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez, Kessie, Biglia, Bonaventura, Hakan Çalhanoğlu