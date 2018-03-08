Beşiktaş’ın yıldızı Quaresma’ya kötü haber

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı kupa maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 5 maç ceza alan Quaresma'nın cezası onandı. Quaresma, derbi maçta önce Josef de Souza'ya dirsek atarak kırmızı kart görmüş,, daha sonra da Mehmet Ekici'ye yumruk atmıştı.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Fenerbahçe ile oynanan maçta rakibine dirsek attığı için kırmızı kart gören Beşiktaş’ın yıldızı Ricardo Quaresma’ya Tahkim Kurulu’nda kötü haber geldi. Tahkim Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) verdiği 5 maçlık cezayı onadı.

HAREKETİ ELEŞTİRİ ALMIŞTI

Spor kamuoyunda tepki ile karşılanan Ricardo Quaresma’nın hareketi, spor yorumcusu Ali Ece tarafından da eleştirilmişti. Portekizli yıldız ile birlikte Volkan Demirel de Ali Ece’nin eleştirilerinden nasibini almıştı.

Hatırlanacağı üzere Quaresma, Vodafone Park’ta oynanan Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında önce Josef de Souza’ya dirsek atmış, hakem Fırat Aydınus kırmızı kartını çıkarmıştı. Oyundan çıkmayan Portekizli yıldız, yerde yatan Josef’in üzerine yürümüştü. Bir türlü sakinleşmeyen Quaresma’yı takım arkadaşları sakinleştirmeye çalışmıştı. Sinirlerine hakim olamayan Quaresma, kendisini olay yerinden uzaklaştırmaya çalışan Pepe ile itişen Mehmet Ekici’ye de yumruk atmıştı.

Beşiktaş antrenmanında gerginlik yaşandı Trabzonspor maçının ardından 1 gün izin yapan Beşiktaş, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı. Talisca, Pepe, Adriano, Quaresma ve Caner Erkin antrenmanda yer almadı. Antrenman esnasında Dusko Tosic ile Oğuzhan Özyakup arasında ufak bir gerginlik yaşandı. İlgili Haberi Oku

HANGİ MAÇLARI KAÇIRACAK?

Ricardo Quaresma, şampiyonluk yarışında puan kaybı bulunmayan Beşiktaş’ın 5 maçını kaçıracak. Fenerbahçe ile kupada oynanacak rövanş maçına yetişecek olan Quaresma, Beşiktaş’ın ligde Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir (Deplasman), Aytemiz Alanyaspor, Göztepe ve Teleset Mobilya Akhisarspor (Deplasman) maçlarında forma giyemeyecek.

Quaresma’nın cezası 15 Nisan 2018 tarihinde cezası biteceği için 17 Nisan’da 2-2’nin rövanşında Fenerbahçe ile Kadıköy’de oynanacak Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında takımdaki yerini alabilecek.