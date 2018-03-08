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Aslıhan gelin ayakkabısını dahi aldı ama…

Sosyetik güzel Aslıhan Doğan'la bir dargın bir barışık aşkını yakında nikah masasına taşıyacağı konuşulan Başakşehirli futbolcu Arda Turan, önceki gün yaptığı açıklamayla kafaları karıştırdı.
08:188 Mart 2018
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Aslıhan gelin ayakkabısını dahi aldı ama…

Zorlu AVM’de objektiflere yansıyan Turan, Çırağan Sarayı’nda gerçekleşecek düğünüyle ilgili sorular karşısında ünlü futbolcu, şu sözlerle düğün yapmayacağının sinyalini verdi:

‘BU DURUMDA EĞLENCE YAPAMAYIZ’

“Ülkemiz şu an bir mücadele içinde ve askerlerimiz canlarını veriyor. Bu durumda eğlence yapamayız. Savaş varken düğün olmaz.” Turan’ın bu açıklamayı yaptığı saatlerde Aslıhan Doğan ise Nişantaşı’nda alışverişteydi. Sosyetik güzel, futbolcunun açıklamasından habersiz Christian Louboutin mağazasından gelin ayakkabısını andıran beyaz bir ayakkabı satın aldı. Bu farklı tavırlar ise “Aslıhan’ın düğün hevesi yine mi kursağında kalacak?” dedirtti….

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Etiketler
Arda TuranAslıhan Doğan düğün evlilik
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