Antalyaspor’dan Kadınlar Günü’nde anlamlı paylaşım

Antalyaspor Kulübü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından 7 dilde kadına şiddete karşı video paylaştı. #DilinTatlıOlsun etiketi ile paylaşılan videoda futbolcular, kadına şiddete karşı mesaj verdi.

Antalyaspor, kadınlara karşı artan şiddete yönelik olarak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sosyal medya hesabından ‘Dinin, ırkın, görüşün ne olursa olsun, söz konusu Kadın olunca #DilinTatlıOlsun' etiketi altında anlamlı bir video paylaştı.

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı. Paylaşılan videoda futbolcular Türkçe, Portekizce, Sırpça, Almanca, Çekçe, İngilizce ve Fransızca kadına karşı şiddete yönelik olarak ‘Dokunma!' sözlerini sarf etti.

ABD`li kadın basketbolcudan şok iddia: İstanbul`da masörün tacizine uğradım İlgili Haberi Oku

Futbolculardan Diego Angelo, Portekizce ‘O kadın benim kızım', Ondrej Celutska Çekçe, ‘O kadın benim eşim, onu hep korurum!', Nazım Sangare Almanca, ‘O kadın benim çocuğum', William Vainqueur İngilizce, ‘O kadın benim kardeşim, dokunma!', Milan Jevtovic Sırpça, ‘O kadın benim eşim, dokunma!', Johan Djourou Fransızca, ‘O kadın benim annem, dokunma!' ve Yekta Kurtuluş Türkçe olarak ‘O Kadın benim annem, eşim, çocuğum, kardeşim dokunma!' sözlerini kullanarak kadına karşı şiddete tepki gösterdi.