Ankaragücü Adanaspor maçında elektrikler kesildi! Hakemler tatil etti…

Spor Toto 1. Lig'de oynanan Ankaragücü-Adanaspor maçına, stattaki elektrik arızası sebebiyle ara verildi. Hakemler ve futbolcular soyunma odasına gitti. Arıza bir türlü giderilemeyince maç tatil edildi.

Spor Toto 1.Lig’de Ankara 19 Mayıs Stadı’nda oynanan Ankaragücü – Adanaspor maçı stadyumda yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle 40. dakikada durdu.Ankaragücü’nün 1-0’lık üstünlüğü ile devam eden maçın 13. dakikasında kısa süreli bir enerji sıkıntısı yaşanırken, maçın 40. dakikasında stadyum tamamen karanlığa büründü. Yaşanan kesintinin ardından hakem Bülent Birincioğlu ve oyuncular soyunma odasına giderken, devreye giren jeneratörün de arıza yaptığı belirtildi. Arıza bir türlü giderilemeyince Ankaragücü – Adanaspor maçı tatil edildi.

Tribünde bulunan Ankaragücü taraftarları ışıkların kesilmesinin ardından cep telefonları ışığı eşliğinde Samanyolu şarkısını söyleyerek görsel bir şov gerçekleştirdi.

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