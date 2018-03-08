Ali Şen: Cenk Tosun yanlış lige gitti

Everton'a transfer olan Cenk Tosun hakkında açıklamalarda bulunan Ali Şen, Milli futbolcunun yanlış lig tercihi yaptığını söyledi. Fenerbahçe'deki başkanlık seçimini de değerlendiren Ali Şen, Ali Koç'u desteklediğini belirtti.

Fenerbahçe’nin efsane başkanı Ali Şen derginiz Sporlig’e çok özel açıklamalar yaptı. Kıran kırana geçen şampiyonluk yarışında ligin flaş takımı Medipol Başakşehir’e şans tanımazken, Haziran ayında yapılacak olan başkanlık seçiminde Ali Koç’u destekleyeceğini belirtti. Efsane başkan ayrıca Beşiktaş’tan Everton’a transfer olan Cenk Tosun’un yanlış tercih yaptığını da sözlerine ekledi.

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İşte efsane başkanın açıklamalar:

“Bu yıl lig daha iyi geçiyor. Şampiyonluk ve düşme adayı takımların sayısı çok. Bu rekabeti getiriyor. Futbol rekabet işidir. Beşiktaş Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir şampiyonluğun ortak adayı olarak gözüküyor her takım da olabilir. Beşiktaş’ın çok iyi bir kadrosu var. Bayern Münih’e karşı oynayacakları çok iyi bir maç var. Beşiktaş Avrupa’da hepimizin takımıdır. Türkiye Ligi’nde ise aralarında pek bir fark yok. Bu nedenle bu yarış son haftalara kadar devam edecek. Kopma olacağını sanmıyorum. Kadrolar birbirine yakın olsa da ferdi yönden en iyi kadro Beşiktaş’ın…”

“BAŞAKŞEHİR’İ FAVORİ GÖRMÜYORUM”

“Ben Medipol Başakşehir’i favori olarak görmüyorum. Medipol Başakşehir benim için Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’tan sonra 4.sıradaki favori,,. Çünkü onların dönüm noktası Fenerbahçe karşılaşmasıydı bu maçı kaybettiler. Bundan sonra büyük maçlarda işleri zor… Trabzonspor da bir türlü ne yazık ki sistemi oturtamadı. Bu nedenle Trabzonspor maçını ölçü almamak gerekir. Beşiktaş ve Galatasaray maçları var… Medipol Başakşehir’in işleri zor… Benim kanaatim Fenerbahçe sistem takımı ancak yetenekli maçı çevirecek oyuncular Beşiktaş’ta daha fazla bu nedenle hayırlısı olsun diyorum.”

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“CENK TOSUN YANLIŞ LİGE GİTTİ”

“Tabi kolay değil… Cenk Tosun gezen bir santrfor değil… İngiltere çok koşan santrforun 1 dakika evvel kendi sahasından ceza sahasına topu çıkardığın görürsün… 1 dakika sonra karşı kalede gol arar… Benim kanaatim Cenk Tosun yanlış lige gitti.”

DUBAI KAMPINDA OLDUKÇA BAŞARILI BİR GRAFİK SERGİLEMİŞTİ

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton’da forma giyen Cenk Tosun, takımının Dubai’deki devre arası kampında sergilediği performansla göz doldurmuştu. Cenk Tosun, geçtiğimiz hafta sonu oynanan Burnley maçında da ağları havalandırarak Premier Lig’deki ilk gol sevincine 5. haftada ulaşmıştı.

“O ayrı bir okula gitti. Ayrı diploma aldı ayı bir okula tatbikata gitti. İşi kolay değil çok çalışması lazım. Cengiz Ünder başarılı oldu Roma’da… İşte bak o farklı… Şimdi Cenk Tosun İtalya Ligi’ne gitseydi daha iyiydi. Benim kanaatim yanlış lige gitti.”

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“VAN PERSİE DÜRÜST DEĞİLDİ”

“Fenerbahçe’de Jensen ve Fernandao kaliteli oyuncular ama yaşadıkları şansızlıkları, sakatlıkları tabii ki önceden bilmezsin… Robin van Persie’nin alınması hata değildi. Çok büyük bir futbolcu aldılar ama o dürüst çıkmadı. Hiç bir transfer hiç bir zaman için % 100 başarılı olmaz… Sakat olduğunu sanmıyorum çünkü burada sağlık kontrolünden geçti.”

“OZAN’IN KADERİ AYKUT’A BAĞLI”

“Ozan Tufan’ı en iyi bilecek kişi antrenör… Antrenör bakarsın affeder alır Ozan Tufan’ı… Yaptıklarının ne olduğunu bilmediğim için yorum yapmıyorum.”

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“BENİM OYUM ALİ KOÇ’A”

“Aziz Yıldırım 20 yılda büyük işler yaptı yoruldu. Kendisi yorulmadım dese de yoruldu. Ali Koç büyük sermaye getireceğini söyledi. Büyük sermaye demek Fenerbahçe’nin Basketbol da olduğu gibi gutbolda da Avrupa Şampiyonluğu getireceği demektir. Kim kazanır bilmiyorum ama ben oyumu Ali Koç’a vereceğim.”

MEHMET DEMİRKOL BAŞKANLIK YARIŞINI DEĞERLENDİRMİŞTİ

Mehmet Demirkol, bir hafta önce yayınlanan ‘Spor Servisi’ programında Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasındaki başkanlık yarışı hakkında değerlendirmelerde bulunmuştu.

“SPOR YASASI BİR AN ÖNCE ÇIKMALI”

“Futbol kulüpleri batıyor. Gaziantepspor gibi bir kulübün durumu ortada, Samsunspor ortada. Fenerbahçe futbol kulübü olmalı. Başkanı yönetim kurulu bütçesi ayrı olmalı. Basketbolun ayrı olmalı. Spor yasası bir an önce çıkmalı. Halbuki çok basit bir şey. O zaman da kulübün başındaki yönetici, başkan elini cebine attığı zaman kulübü nasıl ve nereye borçlandırıyor? Onu bilmesi lazım. O zaman cebinden ödeyecek. UEFA kriterlerini insanlar yanlış anlıyor. Bu kriteri, cebindeki para senin paransa onu veriyorsan kimse bir şey diyemez. Ama borç veriyorsan o zaman olmaz.”