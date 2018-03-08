Alex de Souza açıkladı: ‘İstanbul’a geliyorum’

Fenerbahçe taraftarının unutamadığı efsane isim Alex de Souza 14 Mart Çarşamba günü İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Biyografi kitabını çıkaran Brezilyalı efsane, kitabının imza günü İstanbul’a geleceğini duyurdu.

Sarı lacivertlilerin efsane oyuncusu Alex de Souza, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla 14 Mart Çarşamba günü İstanbul’a geleceğini açıkladı.

SEVENLERİNE SESLENDİ

Fenerbahçe’nin eski yıldızı yaptığı açıklamayla yeni çıkan biyografi kitabı için imza günü düzenleyeceğini belirtti. Brezilyalı eski futbolcu Türkiye’deki sevenlerine seslenirken şu ifadeleri kullandı:

“14 Mart’ta kitabımın ilk imza günü ile D&R Emaar’dayım. Hepinizi bekliyorum.”

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