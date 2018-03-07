Vestel Venüs Sultanlar Ligi | Eczacıbaşı VitrA 3-0 Nilüfer Belediyespor

Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde play-off mücadelesinde Eczacıbaşı Vitra, konuğu Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek üç maçlık seride durumu 2-0'a getirdi ve adını yarı finale yazdırdı. Eczacı ilk maçı da deplasmanda aynı skorla kazanmıştı.

Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Nilüfer Belediyespor’u 25-20, 25-19 ve 25-20’lik setlerle 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, seride durumu 2-0’a getirdi ve yarı finale yükseldi.

Burhan Felek Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye etkili bir oyunla başlayan ev sahibi ekip, ilk seti 25-20 önde bitirdi. Jordan Larson’ın set başında servis noktasında yakaladığı seriyle rakibine şans tanımayan Eczacıbaşı VitrA, ikinci seti de 25-19 kazandı. Son sete 5-0 önde başlayan turuncu-beyazlılar, seti 25-20, maçı da 3-0’lık galibiyetle sonlandırdı.

Maçın en skorer isimleri 14 sayıyla Tijana Boskovic ve Anne Buijs olurken, Hande Baladın 12 sayıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Darüşşafaka 57-54 Buducnost VOLI Darüşşafaka, sahasında konuk ettiği Buducnost VOLI'yi mağlup ederek Avrupa Kupası Çeyrek Final serisinde 1-0 öne geçti. İlgili Haberi Oku

Karşılaşma öncesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü de kutlayan Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, seremoniye “Kadınların gücüne inanıyor, onları yürekten destekliyoruz” pankartıyla çıktı.

Eczacıbaşı VitrA’nın yarı finaldeki rakibi, Fenerbahçe – Bursa Büyükşehir Belediyespor eşleşmesinin galibi olacak ve seride iki maç kazanan takım finale yükselecek.

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Bülent Bozkurt, Mehmet Topal

ECZACIBAŞI VİTRA: Larson, Büşra, Boskovic, Hande, Beyza, Ognjenovic, Simge (L), Dilara, Meliha

NİLÜFER BELEDİYESPOR: Birgül, Ana, Ceyda, Buijs, Özgenur, Duygu, Funda (L), Elif, Hazal, Merve

SETLER: 25-20, 25-19, 25-20

SÜRE: 78 dakika (26, 25, 27)