Tottenham Juventus maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte muhtemel ilk 11…

Şampiyonlar Ligi heyecanı Tottenham Juventus maçıyla devam ediyor. İlk maçta 2-2 berabere kalan iki güçlü ekip rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbol severler Tottenham Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta araştırmaya başladı. İşte Tottenham Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularının yanıtı?

Şampiyonlar Ligi’nde ilk çeyrek finalistlerin belli olmasının ardından gözler Tottenham Juventus maçına çevrildi. İtalya’daki ilk maçta 2-2 berabere kalan Tottenham Juventus bu kez İngiltere’de tur kapısını aralamak için mücadele edecek. İlk maçta 2-0 öne geçmesine rağmen, üstünlüğünü koruyamayan ve sahadan beraberlikle ayrılan, geçen senenin finalisti Juventus bu kez işini şansa bırakmak istemiyor. Ev sahibi avatanjını kullanmak isteyen Tottenham ise güçlü rakibini yenerek çeyrek finale yükselmenin peşinde. İşte futbol severlerin merak ettiği Tottenham Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularının yanıtı ve dev maça dair merak edilen her şey…

TOTTENHAM JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Tottenham sahasında Juventus’u konuk edecek. Londra’da Wembley’de oynanacak maçı Polonya Szymon Marciniak yönetecek. Maçın yardımcı hakemleri ise Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz olacak. Heyecanla beklenen Tottenham-Juventus maçı Tivibu Spor 2’den canlı izlenebilecek.

TOTTENHAM JUVENTUS MUHTEMEL İLK 11

Tottenham: Lloris, Trippier, Sanchez, Vertonghen, Davies, Dier, Dembele, Son, Alli, Eriksen, Kane

Juventus: Buffon, Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Sandro, Matuidi, Pjanic, Khedire, Costa, Mandzukic, Dybala