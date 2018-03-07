Survivor Cumali kimdir? Survivor 2018 yarışmacısı Cumali Akgül nereli?

Survivor 2018'de en ilginç yaşam hikayesine sahip yarışmacılarının başında gelen Cumali Akgül, izleyicilerin de merak konusu oldu. Peki Survivor Cumali Akgül kimdir, kaç yaşında? İşte Cumali Akgül ilginç hayat hikayesi...

Surivor başladığı günden beri gönüllüler adasında en çok tartışılan isimlerin başında gelen Cumali Akgül, fenomen programın izleyicileri tarafından en çok araştırılan isimlerin başında gelen. Adasında adeta istenmeyen adam olan Survivor Cumali ilginç hayat hikayesi sayesinde Beyaz Show aracılığıyla yarışmaya katılmıştı. Peki, Survivor için Iğdır’dan yürüyerek İstanbul’a katılan Cumali Akgül kimdir, kaç yaşında? Survivor Cumali nereli? İşte Survivor 2018 Cumali’nin hayat hikayesi…

SURVİVOR CUMALİ KİMDİR? CUMALİ AKGÜL’ÜN HAYAT HİKAYESİ

Survivor’da yer alabilmek için Iğdır’dan İstanbul’a yürüyen Cumali Akgül, Beyaz Show’a katıldı ve Acun Ilıcalı tarafından Survivor’a kabul edildi, Akgül, yarışmacı olabilmek için 50 günde 1500 km yol yürüdü. Beyazıt Öztürk'ün ısrarları ile Survivor 2018 Gönüllüler takımının ilk yarışmacısı Iğdır'dan İstanbul'a yürüyen Cumali Akgül oldu.

Cumali Akgül’ün Survivor yarışmacısı olma isteğini geri çevirmeyen Acun Ilıcalı ise ‘Bu kadar yolu bizim programımız için yürümesi önemli. Ancak tüm Survivor’a katılmak isteyenler bir yerden bir yere mi yürüsün. Böyle de bir çıkmaza girdik. Kendisiyle tanıştım zaten dünya iyisi bir kardeşimiz. Bir daha yürüyen kimseyi kesinlikle almamayı garanti ederek Cumali’yi Survivor’a almaya karar verdik” dedi.

Cumali Akgül Iğdır doğumlu ve 32 yaşındadır. Evli ve dört çocuk babası olan Cumali Akgül Survivor 2018 Gönüllüler takımının ilk yarışmacısıdır. Daha önce defalarca Survivor'a başvuru yapan ancak kabul edilmeyen Akgül, Iğdır'dan İstanbul'a 50 günlük yürüme serüveninden sonra “hayallerinizi bırakmayın inancın sonu başarıdır.” Sloganı ile gündeme oturdu.