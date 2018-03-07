Spor Toto 1. Lig | Çaykur Rizespor 5-1 Gaziantepspor

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 5-1'lik skorla mağlup olan Gaziantepspor, ligin bitmesine 8 hafta kala Spor Toto 1. Lig'e resmen veda etti. Tam 31 sezon boyunca Süper Lig'de mücadele eden Gaziantepspor, tüm zamanların Süper Lig puan durumunda 9. sırada yer alıyor.

Spor Toto 1. Lig’de Çaykur Rizespor, kendi sahasında Gaziantepspor’u 5-1 mağlup etti. Bu sonuçla 49 puanla, en yakın rakibi Ümraniyespor’un 5 önünde liderliğini sürdürürken çok kötü günler geçiren Gaziantepspor 4 puanda kaldı ve bitime 8 hafta kala resmen Spor Toto 1. Lig’e veda etmiş oldu. Gaziantespor’da ocak ayında kadro dışı bırakılan tecrübeli isimler Elyasa Süme, Şenol Can ve Muhammed İldiz takımın genel müdürü ve sportif direktörü olan Abdülkadir Bakırdöven'in odasını basmıştı. Ligden çekilme noktasına gelen Gaziantespor’da futbolcular daha sonra ligde mücadele etme kararı almıştı. Maçtan dakikalar: İlk dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Cuma Furkan´ın şutunda top az farkla auta çıktı. 10’da Turgut Şahin’in pasında ceza sahası çizgisi dışında topla buluşan Lincoln’un sert şutunda top ağlarla buluştu: 1-0. 15. dakikada Robin’in sağ taraftan ortaladığı top direğe çarparak auta çıktı. 32’de Özgür’ün pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Oğulcan’ın şutunda top kaleciyi geçerek ağlarla buluştu: 2-0. 47’de Gökhan’ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Erdal Ahmet’in şutunda top ağlarla buluştu: 2-1.

71. dakikada orta alandan topla ilerleyen Lincoln’ün yaklaşık 25 metreden şutunda top filelerle buluştu: 3-1. 74’te Vedat Muriqi’nin pasıyla ceza sahasında topu kazanan Samudio’nun şutunda top ağlarla buluştu: 4-1. 86’da Furkan’ın ceza sahası sol çaprazından kale sahasına çıkarttığı topta Lincoln’un sert şutunda top filelerle buluştu: 5-1. Karşılaşma bu skorla sona erdi.

Gaziantepspor`da ortalık karıştı! Futbolcular oda bastı Gaziantepspor'da Elyasa Süme, Şenol Can ve Muhammed İldiz'in kadro dışı bırakılmasının ardından takım ayaklandı! İlgili Haberi Oku

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Erkan Özdamar, Emrah Ünal, Deniz Caner Özaral

ÇAYKUR RİZESPOR: Kaya – Ümit, Saadane, Robin, Koray, Lincoln, Abdullah (Dk. 75 Galip), Turgut (Dk. 65 Vedat Muriqi), Özgür, Oğulcan, Samudio (Dk. 80 Furkan)

GAZİANTEPSPOR: Musa – Şenol, Deniz, İlker, Müslüm, Erdal, Gökhan, Cuma Furkan (Dk. 62 Mustafa Emirhan), Mustafa Bayram, Yusuf (Dk. 76 Süleyman), Mustafa (Dk. 23 Ahmet)

GOLLER: Dk. 10, Dk. 71 ve Dk. 86 Lincoln, Dk. 32 Oğulcan, Dk. 74 Samudio (Çaykur Rizespor) – Dk. 47 Erdal (Gaziantepspor)

SARI KARTLAR: Ümit, Robin (Çaykur Rizespor)