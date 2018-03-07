Spor Toto 1. Lig | BB Erzurumspor 2-1 Eskişehirspor

Spor Toto 1. Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuğu Eskişehirspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti ve 37 puanla play-off yarışına katıldı. Es Es ise kritik bir mağlubiyet alarak 31 puanda kaldı ve tehlike potasına yaklaştı.

Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında BB Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadyumu’nda konuk ettiği Eskişehirspor’u 26’da Burhan ve 80’de Taylan’ın attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Eskişehirspor’un tek golü 86’da Ofoedu’dan geldi. Mavi-beyazlılar bu sonuçla puanını 37’ye yükselterek play-off potasına biraz daha yaklaşırken, Es Es ise 31 puanda kalarak küme düşme tehlikelisini yakından hissetmeye başladı.

Maçtan dakikalar: 16’ncı dakikada sol kanattan Erhan Çelenk’in ortasına arka direkte Burhan kafayla dokundu. Top az farkla auta gitti. 18’inci dakikada sağ kanattan topla birlikte ceza alanına giren Burhan’ın orta şut karışımı vuruşunda kaleci Kayacan topu son anda kornere çeldi. 25’inci dakikada Dorukhan’ın yaklaşık 25 metreden sert şutunu kaleci Hakan son anda ayaklarıyla kornere çeldi. 26’ncı dakikada sağ kanattan çalımlarla ceza alanına giren Tolga’nın ortasında top savunmaya çarptı, Gökhan’ın önüne düştü. Gökhan’ın vuruşunda savunma oyuncuları araya girdi ancak top Burhan’ın önünde kaldı. Burhan’ın yerden uzak direğe doğru yaptığı plase vuruşta top filelerle kucaklaştı: 1-0. Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren: `Nefes aldık ama...` Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Samsunspor'da Sportif Direktör Coşkun Zeren, dün kazandıkları Tetiş Yapı Elazığspor maçı sonrası takım olarak ciddi bir nefes aldıklarını ama kümede kalma yarışının hala devam ettiğini söyledi. İlgili Haberi Oku

50’nci dakikada Eskişehirspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Bedirhan’ın ortasında altı pas içerisinde müsait durumdaki Bruno bomboş pozisyonda topu üstten auta gönderdi. 52’nci dakikada Scuk’un derin pasında topla buluşan Erhan ceza sahasına girer girmez vurdu, kaleci Kaya topu kornere gönderdi. 58’inci dakikada Bruno orta sahadan kaptığı topla soldan ceza sahasına girdi, pasını Ofoedu’ya çıkarttı. Ofoedu’nun vuruşunda kaleci Hakan gole izin vermedi.

80’inci dakikada hızlı gelişen BB Erzurumspor atağında Taylan ve Erhan paslaşmasında topu önünde bulan Taylan, kaleci Kayacan’ın solundan topu filelerle buluşturdu: 2-0. 85’inci dakikada orta sahadan kaptığı topla hareketlenen Scuk, ceza alanına girmeden yerden sert vurdu, top adeta direği yalayarak dışarı çıktı. 86’ncı dakikada Ofoedu yaklaşık 30 metreden kaleci Hakan’ı avladı, farkı 1’e indirdi: 2-1. Mücadele, ev sahibi ekibin 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı. Altınordu`nun gençlerinden kadın çalışanlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü jesti Altınordu altyapısında forma giyen genç futbolcular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tesiste çalışan kadınların işlerini yaptı. Odaları temizleyen genç yetenekler, mutfakta patates soydu, cam sildi, soğan doğradı, bulaşık ve çamaşır yıkadı. İlgili Haberi Oku

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Hüsnü Emre Çelimli, Ömer Tevfik Özkoç

BB ERZURUMSPOR: Hakan – Tolga, Trtovac, Acka, Hakan Arslan, Scuk, Metin, Gökhan (Dk. 68 Taylan), Burhan (Dk. 90+1 Abdulkadir), Erhan, Bekamenga (Dk. 83 Demba)

ESKİŞEHİRSPOR: Kayacan – Bedirhan (Dk. 46 Hasan Hüseyin), Akaminko, Semih Güler (Dk. 64 Semih Şentürk), Kaan, Aykut, Hürriyet, Dorukhan, Fıratcan (Dk. 35 Bruno), Hasan Ayaroğlu, Ofoedu

GOLLER: Dk. 26 Burhan, Dk. 80 Taylan (B.B.Erzurumspor) – Dk. 86 Ofoedu (Eskişehirspor)

SARI KART: Semih (Eskişehirspor)