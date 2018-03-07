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Spor Toto 1. Lig | Balıkesirspor Baltok 0-2 Boluspor

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Boluspor, deplasmanda Balıkesirspor Baltok'u 2-0 mağlup etti ve puanını 43 yaparak maç fazlasıyla 3. sıraya yerleşti. Maç fazlasıyla 6. sıraya yerleşerek play-off potasına girme fırsatını tepen Balıkesirspor Baltok ise 36 puanla 11. sırada kaldı.
22:347 Mart 2018
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Spor Toto 1. Lig | Balıkesirspor Baltok 0-2 Boluspor

Spor Toto 1. Lig’in 26. hafta müsabakasında Balıkesirspor Baltok, sahasında Boluspor’a 2-0 mağlup oldu. 9. dakikada Oğuz Yılmaz kalecisine geri pas atmak isterken, Vukovic’in topu ıskalaması sonucu meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1. 50. dakikada ceza sahası dışından atılan sert şutta kaleci Vukovic’ten dönen topu Guido Koçer filelere gönderdi: 0-2. 07 Mart 2018 Spor Toto 1. Lig | Çaykur Rizespor 5-1 Gaziantepspor Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 5-1'lik skorla mağlup olan Gaziantepspor, ligin bitmesine 8 hafta kala Spor Toto 1. Lig'e resmen veda etti. Tam 31 sezon boyunca Süper Lig'de mücadele eden Gaziantepspor, tüm zamanların Süper Lig puan durumunda 9. sırada yer alıyor. İlgili Haberi Oku

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Sarper Barış, Cumhur Altay, Murat Şener

Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Okan (Uğur dk. 73), Bülent Cehavir (Doğa dk. 73), Oğuzhan, Oğuz Yılmaz, Cumali, Furkan Çil, Nizamettin, Burak Çalık (Foxi dk. 62), Sedat Şahintürk, Mahatma Otoo

Boluspor: Gökhan, Furkan, Renato, Diarra, Cengiz Umut, Yusuf Emre (Dos Santos dk. 69), Guido Koçer, Sefa, İrfan (Burak dk. 85), İshak (Özgür dk. 32), Akabueze

Goller: Oğuz Yılmaz (dk. 9 k.k), Guido Koçer (dk. 50) (Boluspor)

Sarı kartlar: Yusuf Emre (Boluspor), Oğuz Yılmaz, Abdülkadir, Oğuzhan, Cumali, (Balıkesirspor Baltok) 07 Mart 2018 Spor Toto 1. Lig | BB Erzurumspor 2-1 Eskişehirspor Spor Toto 1. Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuğu Eskişehirspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti ve 37 puanla play-off yarışına katıldı. Es Es ise kritik bir mağlubiyet alarak 31 puanda kaldı ve tehlike potasına yaklaştı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Balıkesirspor Baltok boluspor Spor Toto 1. Lig
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