Spor Toto 1. Lig | Balıkesirspor Baltok 0-2 Boluspor

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Boluspor, deplasmanda Balıkesirspor Baltok'u 2-0 mağlup etti ve puanını 43 yaparak maç fazlasıyla 3. sıraya yerleşti. Maç fazlasıyla 6. sıraya yerleşerek play-off potasına girme fırsatını tepen Balıkesirspor Baltok ise 36 puanla 11. sırada kaldı.