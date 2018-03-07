Spor Toto 1. Lig | Balıkesirspor Baltok 0-2 Boluspor
Spor Toto 1. Lig’in 26. hafta müsabakasında Balıkesirspor Baltok, sahasında Boluspor’a 2-0 mağlup oldu. 9. dakikada Oğuz Yılmaz kalecisine geri pas atmak isterken, Vukovic’in topu ıskalaması sonucu meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1. 50. dakikada ceza sahası dışından atılan sert şutta kaleci Vukovic’ten dönen topu Guido Koçer filelere gönderdi: 0-2.
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Sarper Barış, Cumhur Altay, Murat Şener
Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Okan (Uğur dk. 73), Bülent Cehavir (Doğa dk. 73), Oğuzhan, Oğuz Yılmaz, Cumali, Furkan Çil, Nizamettin, Burak Çalık (Foxi dk. 62), Sedat Şahintürk, Mahatma Otoo
Boluspor: Gökhan, Furkan, Renato, Diarra, Cengiz Umut, Yusuf Emre (Dos Santos dk. 69), Guido Koçer, Sefa, İrfan (Burak dk. 85), İshak (Özgür dk. 32), Akabueze
Goller: Oğuz Yılmaz (dk. 9 k.k), Guido Koçer (dk. 50) (Boluspor)
Sarı kartlar: Yusuf Emre (Boluspor), Oğuz Yılmaz, Abdülkadir, Oğuzhan, Cumali, (Balıkesirspor Baltok)