Spor Toto 1. Lig | Adana Demirspor 3-1 Denizlispor

Spor Toto 1. Lig'de 26. haftanın kümede kalma yarışı adına kritik maçında Adana Demirspor, konuğu Denizlispor'u 3-1 mağlup etti. Adana Demir bu sonuçla 31 puana çıkarak 27 puanla 16. sırada yer alan Denizlispor'la arasındaki puan farkını 4'e çıkardı.

Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor evinde konuk ettiği Denizlispor’u 3-1 mağlup etti. 26. hafta karşılaşmasında ev sahibi Demirspor, kritik bir üç puan elde ederek 31 puana çıktı ve kümede kalma adına önemli bir galibiyete uzandı. Denizlispor ise bu yenilgiyle 27 puanla 16. sırada kaldı ve en yakın rakibi Adana Demirspor’un 4 puan gerisine düşmüş oldu.

Maçtan dakikalar: 8’inci dakikada ceza sahası önünde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mehmet Akyüz’ün vuruşunda top savunmadan döndü. 21’inci dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda topa iyi yükselen Mehmet Akyüz, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. 26’ncı dakikada sağ kanattan Erhan’ın ceza sahasına gönderdiği topa kafayla iyi vuran Atabey, topu ağlarla buluşturdu: 1-1. Spor Toto 1. Lig | BB Erzurumspor 2-1 Eskişehirspor Spor Toto 1. Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuğu Eskişehirspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti ve 37 puanla play-off yarışına katıldı. Es Es ise kritik bir mağlubiyet alarak 31 puanda kaldı ve tehlike potasına yaklaştı. İlgili Haberi Oku

33’üncü dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta Aydın topu kaleye gönderdi, top az farkla yandan auta çıktı. 43’üncü dakikada Denizlispor Teknik Direktörü Fatih Tekke, hakemle tartışınca trübüne gönderildi. 45+3’üncü dakikada Mehmet Akyüz’ün pasıyla ceza sahasında topla buluşan Aissati, kaleciy, çalımlayarak meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Savunmaya çarpan top kornere çıktı.

47’nci dakikada Atabey’in pasıyla topla buluşup ceza sahasına giren Tambe, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1. 54’üncü dakikada ceza sahası çizgisi üstünden sert vuran Aissati’nin kaleye gönderdiği top kalecide kaldı. 56’ncı dakikada köşe atışında topa iyi yükselen Yiğit’in vuruşunda kaleci topu güçlükle kornere çeldi. 70’inci dakikada Burak topla ceza sahasına girerek sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti. Altınordu`nun gençlerinden kadın çalışanlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü jesti Altınordu altyapısında forma giyen genç futbolcular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tesiste çalışan kadınların işlerini yaptı. Odaları temizleyen genç yetenekler, mutfakta patates soydu, cam sildi, soğan doğradı, bulaşık ve çamaşır yıkadı. İlgili Haberi Oku

83’üncü dakikada topla ceza sahasına giren Tambe sert vurdu, top kaleciden döndü. 88’inci dakikada ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Tambe’nin vuruşunda kaleci topu kornere çeldi. 90+1’inci dakikada topla ceza sahasına giren Mendy, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlarla buluşturdu: 3-1. Karşılaşma, Adana Demirspor’un 3-1’lik galibiyetiyle sonuçlandı.

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, Samet Çavuş, Murat Ergin Gözütok

ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş – Yiğit (Dk. 77 Politylo), Yiğitcan (Dk. 32 Adil), Tambe, Batuhan, Erhan, Savaş, Mendy, Aydın (Dk. 44 Lalawele), Sezer, Atabey

DENİZLİSPOR: Asil Kaan – Ziya, Kappel, Mehmet Akyüz (Dk. 59 Burak), Canberk, Hasan, Cenk, Alperen (Dk. 86 Barış), İsmail Haktan, Aissati (Dk. 78 Hüseyin), Kerem

GOLLER: Dk. 26 Atabey, Dk. 47 Tambe, Dk. 90+1 Mendy (Adana Demirspor) – Dk. 21 Mehmet Akyüz (Denizlispor)

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