Şampiyonlar Ligi’nde ilk iki çeyrek finalist: Real Madrid ve Liverpool

Şampiyonlar Ligi'nde ilk çeyrek finalistler belli oldu. Liverpool, sahasında ağırladığı Porto ile 0-0 berabere kaldı ve 5-0'ın rövanşında turu geçen taraf oldu. Real Madrid ise Neymar'dan yoksun Paris Saint Germain'i 2-1 yenerek sahasında aldığı 3-1'lik galibiyetle beraber bir üst tura yükselen ekip oldu.

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Paris Saint Germain'e konuk olan Real Madrid, zorlu deplasmandan 2-1 galip ayrıldı ve adını bir üst tura yazdıran taraf oldu. Geçtiğimiz hafta Brezilyalı Neymar'ın sakatlığı ile sarsılan Fransız temsilcisi PSG, Real Madrid maçına büyük umutlarla çıktı. Ancak ilk yarısı golsüz sona eren maçın 51. dakikasında Cristiano Ronaldo'nun attığı golle Real Madrid 1-0 öne geçti. PSG'de Marco Verratti 66. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalınca Fransız ekibi moral olarak çöktü.

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Yine de maçı bırakmayan Paris Saint Germain, dakika 71'de Real Madrid ceza sahası içinde yaşanan karambolde Edinson Cavani'ye çarpan topla skoru 1-1'e getirdi. Son dakikalara farkı azaltma ümidiyle giren PSG'ye dur diyen 80. dakikada Carlos Casemiro oldu.

Yıldız futbolcu attığı golle Real Madrid'i yeniden 2-1 üstünlüğe taşırken Paris Saint Germain'in de umutları tamamen yok oldu ve mücadele bu skorla sona erdi.

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İNGİLTERE'DE GOL SESİ ÇIKMADI

Gecenin bir diğer maçında Liverpool sahasında Porto'yu ağırladı. Portekiz'de oynanan ilk maçta 5-0'lık galibiyet alan İngilzi ekibi, bu skorun rahatlığı ile çıktığı maçta fazla etkili olamadı. Porto'nun da atak geliştirmesine izin vermeyen Liverpool, 0-0 sona eren maçın ardından adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.