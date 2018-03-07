ÖZET İZLE: PSG Real Madrid maç özeti izle! Şmapiyonlar Ligi’nde ilk çeyrek finalistler belli oldu!

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş mücadelelerinde Paris Saint Germain (PSG) Real Madrid ile, Porto ise Liverpool ile mücadele etti. PSG Real Madrid maçını izleyemeyen futbol tutkunları maç özeti ve gollerinin araştırıyor. Haberimizden Liverpool Porto ve PSG Real Madrid maç özetini izleyebilirsiniz. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalistler...

Şampiyonlar Ligi son 16 turunun en dikkat çekici eşleşmesinde Real Madrid, PSG’yi 2-1 ile geçti. İngiltere’de gol sesi çıkmadı fakat ilk maçta Porto’yu 5-0 yenen Liverpool turladı. Nefes kesen, bol pozisyonlu Real Madrid PSG maç özetini haberimizde bulunan linkten izleyebilirsiniz. İşte Şampiyonlar Ligi maç özetleri ve golleri…

İLK ÇEYREK FİNALİSTLER BELLİ OLDU

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçları iki karşılaşma ile başladı. Liverpool, sahasında ağırladığı Porto ile 0-0 berabere kaldı ve 5-0’ın rövanşında turu geçen taraf oldu. Real Madrid ise Neymar’dan yoksun Paris Saint Germain’i 2-1 yenerek sahasında aldığı 3-1’lik galibiyetle beraber bir üst tura yükselen ekip oldu.

10 KİŞİ PSG DAYANAMADI

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Paris Saint Germain'e konuk olan Real Madrid, zorlu deplasmandan 2-1 galip ayrıldı ve adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.

Geçtiğimiz hafta Brezilyalı Neymar'ın sakatlığı ile sarsılan Fransız temsilcisi PSG, Real Madrid maçına büyük umutlarla çıktı.

Ancak ilk yarısı golsüz sona eren maçın 51. dakikasında Cristiano Ronaldo'nun attığı golle Real Madrid 1-0 öne geçti. PSG'de Marco Verratti 66. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalınca Fransız ekibi moral olarak çöktü.

Yine de maçı bırakmayan Paris Saint Germain, dakika 71'de Real Madrid ceza sahası içinde yaşanan karambolde Edinson Cavani'ye çarpan topla skoru 1-1'e getirdi.

Son dakikalara farkı azaltma ümidiyle giren PSG'ye dur diyen 80. dakikada Carlos Casemiro oldu.

Yıldız futbolcu attığı golle Real Madrid'i yeniden 2-1 üstünlüğe taşırken Paris Saint Germain'in de umutları tamamen yok oldu ve mücadele bu skorla sona erdi.

İNGİLTERE'DE SES ÇIKMADI, LIVERPOOL TURLADI

Gecenin bir diğer maçında Liverpool sahasında Porto'yu ağırladı. Portekiz'de oynanan ilk maçta 5-0'lık galibiyet alan İngilzi ekibi, bu skorun rahatlığı ile çıktığı maçta fazla etkili olamadı. Porto'nun da atak geliştirmesine izin vermeyen Liverpool, 0-0 sona eren maçın ardından adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.

NEYMAR MAÇTA FORMA GİYEMEDİ

Paris Saint-Germain’in süper yıldızı Neymar, Real Madrid maçında forma giyemeyecek. Ligue 1 liderinin Marsilya’yı 3-0 yendiği maçta sakatlanarak gözyaşları içerisinde oyunu terk eden Neymar’ın tarak kemiğinde kırık tespit edildi. En az 1 ay sahalardan uzak kalması beklenen Brezilyalı futbolcu, Real Madrid’le oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında forma giyemeyecek. PSG Teknik Direktörü Unai Emery maçın ardından yaptığı açıklamada ilk bulguların burkulma yönünde olduğunu ve Neymar’ın Real Madrid’e karşı sahada olmasından umutlu olduklarını ifade etmişti.