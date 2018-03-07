Nagatomo’nun maçları Japonya’da canlı yayında!

Nagatomo'nun Galatasaray'a transferi, Sarı-Kırmızılı takımın Uzakdoğu'daki popülaritesini tekrar arttırdı. Japonya'da Cim Bom'un maçları yayınlanıyor ve oldukça yüksek reyting alıyor.

Devre arasında Inter’den Nagatomo’yu kiralayan Galatasaray’ın bu hamlesi, şu ana kadar hem saha içi hem de saha dışında tam isabet sağladı.

Cim Bom’un sol bek sorununu geçici de olsa çözen 31 yaşındaki futbolcunun transferi, ülkesi Japonya’da da geniş yankı uyandırdı.

İmza gününden beri Cim Bom’a yoğun ilgi gösteren Japonlar, artık Galatasaray’ın maçlarını da takip ediyor. Aslan’ın ligde son oynadığı 5-0’lık Bursaspor ve 7-0’lık Karabük maçlarının Japonya’da yayınlandığı ve oldukça iyi reytingler aldığı belirtiliyor.

Eğer tecrübeli futbolcunun bonservisi sezon sonunda alınırsa, yaz döneminde Uzakdoğu’ya bir turnuva için gidilebileceği ifade ediliyor.

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