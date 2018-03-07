Mehmet Demirkol: Aykut Kocaman derin depresyonda

NTVSpor yorumcusu Mehmet Demirkol, Fenerbahçe&#8217;nin ilerisinde ideal bir ikilisi olmadığını söylerken, teknik direktör Aykut Kocaman&#8217;ın depresyonda olduğunu savundu.. \r. \r. \t\r. \t\t\r. \t\t\t07 Mart 2018\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\tFatih Altaylı`dan çok konuşulacak iddia! `Galatasaray men edilsin diye...`\r. \t\t\t\tGazeteci yazar Fatih Altaylı, cuma günü Nyon'da UEFA ile Galatasaray arasında yapılacak görüşme öncesi flaş bir iddia ortaya attı. Altaylı, Türkiye'de bazı rakiplerin Galatasaray'ın Avrupa kupalarından men edilmesi için UEFA'ya belge yolladıklarını söyledi. \r. \t\t\t\tİlgili Haberi Oku\r. \t\t\t\r. \t\t\r. \t\r. \r. . \r. \r. \t\r. \t\t\r. \t\t\t07 Mart 2018\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\tHıncal Uluç: Tahkim Kurulu Aziz Yıldırım`ın emri ile çalışıyor\r. \t\t\t\tHıncal Uluç, son hafta oynanan maçları değerlendirdi. Şampiyonluk yarışına dair görüşlerini belirtirken yarışın içindeki tüm takımların kötü futbol sergilediğini söyleyen Uluç, Tahkim Kurulu için flaş bir iddia ortaya attı.\r. \t\t\t\tİlgili Haberi Oku\r. \t\t\t\r. \t\t\r. \t\r. \r. .