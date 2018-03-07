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Mehmet Demirkol: Aykut Kocaman derin depresyonda

Mehmet Demirkol, NTVSpor'da yayınlanan Spor Servisi programında Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman için çarpıcı ifadeler kullandı.
12:587 Mart 2018
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NTVSpor yorumcusu Mehmet Demirkol, Fenerbahçe’nin ilerisinde ideal bir ikilisi olmadığını söylerken, teknik direktör Aykut Kocaman’ın depresyonda olduğunu savundu.

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Etiketler
Aykut Kocaman Fenerbahçe MEHMET DEMİRKOL
Son güncelleme: 13:12 | 07.03.2018
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