Manchester City Basel maçı ne zaman, hangi kanalda?

Şampiyon Ligi 2. tur ilk maçında 4-0 kazanan Manchester City, bu kez Basel'i evinde ağırlıyor. Turnuvanın favorilerinden olan City sürpriz yaşamadan çeyrek finale çıkmak istiyor. Peki, Manchester City Basel maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte cevabı

Şampiyonlar Ligi’nin en büyük favorilerinden biri olan Manchester City bu kez kendi taraftarının önünde Basel ile karşılaşıyor. İlk maçta İsviçre temsilcini deplasmanda 4-0 yenerek tur kapısıı aralayan İngiliz ekibi bu kez stadından rakibini devirerek üst tura çıkmak istiyor. Basel ise rövanş maçında Manchester City’e karşı en azından iyi futbol oynayarak galibiyetle turnuvaya veda etmek istiyor. Peki futbol severlerin kaçırmak istemediği Manchester City Basel maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte merak edilen tüm soruların cevabı ve muhtemel ilk 11’ler…

MANCHESTER CİTY BASEL MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Manchester City sahasında Basel ile karşılaşacak. 7 Mart Çarşamba akşamı TSİ 22.45’te oynanacak maçı Çek Futbol Federasyonu’ndan hakem Pavel Kralovec yönetecek. Kralovec’in yardımcılıklarını ise Roman Slysko ve Ivo Nadvornik yapacak. Manchester City Basel maçı Tivibu Spor 3’ten canlı yayınlanacak.