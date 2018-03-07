Mahrez’den kafaları karıştıran paylaşım!

Leicester City'nin yıldız oyuncusu Riyad Mahrez dün gece resmi Facebook hesabından futbolu bıraktığını açıkladı. Fakat açıklamada kafaları karıştıran detaylar mevcut.

Leicester City’nin Premier Lig’i şampiyonu olmasında büyük payı olan Riyad Mahrez’den dün gece şok bir açıklama geldi. Mahrez, resmi Facebook açıklamasında doktorlarına danışarak futbolu bırakma kararı aldığını açıkladı. Fakat diğer sosyal medya hesaplarından herhangi bir açıklama gelmeyince hesabının hacklendiği iddiaları gündeme geldi. Dikkat çeken detay ise paylaşımın üzerinden saatler geçmesine rağmen açıklamanın kaldırılmamış olması…

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Devre arasında Philippe Coutinho’yu Barcelona’ya satan Liverpool, Mahrez için Leicester City’nin kapısını çalmıştı. 60 milyon pound’a kadar çıkan Liverpool, Liecester City yönetimini ikna edememişti. Bu gelişmenin ardından Leicester City ile Mahrez arasında kriz yaşanmıştı. Mahrez sakat olduğunu söyleyerek antrenmanlara çıkmamış, maç kadrolarında da yer almamıştı. Kriz daha sonra tatlıya bağlanmıştı.

İşte Mahrez’in yaptığı o açıklama;

‘Birçok doktordan görüş aldıktan sonra futbolu bırakmaya karar verdim. Futbolcu olarak zamanımı tamamladım, birkaç şey söylemek istiyorum. Bu şehirde bana iyi davranan ve destek veren herkese teşekkür etmek istiyorum. Her zaman kalbimde olacaksınız.’

Bugün İngiltere’de en çok merak edilen konu Mahrez’in açıklamasının gerçek olup olmadığı oldu.

İşte o paylaşım;

(Milliyet)

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