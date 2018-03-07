Kardemir Karabükspor’da transfer yasağı kapıda!

Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren ve son sıraya adeta demir atan Kardemir Karabükspor'da Asbaşkan Selçuk Ergin, "Kulübe transfer yasağı gelmemesi için acil 15 milyon TL'ye ihtiyacımız var" açıklamasında bulundu.

Spor Toto Süper Lig’de 12 puanla en yakın takipçisinin 9 puan gerisinde son sırada yer alan ve oldukça zor günler geçiren Kardemir Karabükspor’da Asbaşkan Selçuk Ergin, kulübe transfer yasağı gelmemesi için acil olarak 15 milyon TL’ye ihtiyaçları olduklarını belirterek ”Bunu ödediğimiz zaman transfer yasağı gelmeyecek. Şu anda bütün çabamız bu. Eğer ligden düştüğümüzü farz edersek, tekrar Süper Lig’e çıkmamız için bu yasağın gelmemesi lazım. Bu paranın aciliyeti çok fazla. Büyüklerimiz ve şehir olarak bütünleşirsek bu parayı bir şekilde toparlayabiliriz. Tek hedefimiz bu”

Ergin, ”Karabük piyasasına 400 bin TL ödeme yaptık. Vergi ve SSK borçları olarak da 220 bin TL civarında ödeme yaptık. 3-4 gün önce futbolcuların alacaklarının bir kısmı olan 600 bin TL civarında bir ödeme gerçekleştirdik. Bütçemiz kısıtlı olduğu içinde idari personelimize cebimizden 237 bin TL ödedik” dedi.

‘Kıvılcım olsun diye…’

Toplantı sonunda bir şirketin genel müdür yardımcısı olan Talha Yüce, kulübe maddi destek amacıyla Kardemir Karabükspor Başkanı Mehmet Aytekin’e 10 bin TL değerindeki çeki verdi. Başkan Aytekin, Talha Yüce’ye teşekkür ederek, ”Elimizi taşın altına biz de sokalım dediler. Bunu tüm Karabük’e duyurmak istedik. Birilerine kıvılcım olsun, ses getirsin diye” diye konuştu.

Manisaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın istifasının ardından açtı ağzını yumdu gözünü Grandmedical Manisaspor ile yollarını ayıran Teknik Direktörü Taner Taşkın, son kez takımının başında çıktığı Akın Çorap Giresunspor maçı sonrası istifasını resmi olarak açıkladı. Taner Taşkın, maç sonrası yaptığı açıklamalarda sert ifadeler kullandı İlgili Haberi Oku