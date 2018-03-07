Karate Federasyonu’ndan ‘Milli skandal’ yalanlaması

Türkiye Karate Federasyonu, "Karatede milli skandal" başlığıyla yayınlanan haberi yalanladı. Açıklamada Büşranur Kılıç'ın isminin Karate 1 A Serisi turnuvasında maç listesine yazılmamasının sorumlusu olarak Büşranur'un babası ve aynı zamanda hocası olan Hasan Kılıç gösterildi. Hasan Kılıç da konuyla ilgili sorumlunun kendisi olduğunu ifade etti.

82 ülkeden 1354 sporcunun katıldığı ve 9-11 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılan Karate 1 A serisi turnuvası için milli takım kafilesi ile İspanya'ya giden Büşranur Kılıç, Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları için kota puanı veren turnuvada maçlardan bir gün önce karşılaşma listelerinde adını görememiş ve milli karatecinin isminin verilmediği ortaya çıkmıştı.

Böylece tatamiye değil, tribüne çıkan Büşranur Kılıç, büyük bir hayal kırıklığı yaşarken olayın sorumlusu olarak Türkiye Karate Federasyonu gösterilmişti. Karate Federasyonu konuyla ilgili bir açıklama yayınladı ve skandalın sorumlusunun Büşranur’un hem babası hem de hocası olan Hasan Kılıç olduğu ortaya çıktı. Hasan Kılıç’ın ifadeleri de federasyon tarafından paylaşılan metinde yer alırken Kılıç, “Kayıt yaptırmayı unuttuk” dedi.

Karate Federasyonu’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “7 Mart 2018 tarihinde bir haber ajansı tarafından ‘Karatede milli skandal' başlığıyla bir haber servis edilmiş ve haberin içeriğinde İspanya'nın Guadalajara kentinde düzenlenen Karate 1 A Serisi turnuvasında Büşranur Kılıç'ın maç listesine yazılmasının unutulduğu ve müsabaka yapamadan İspanya'dan geri döndüğü yazılmıştır.2020 Tokyo Olimpiyatları öncesi Dünya Karate Federasyonu tarafından uygulanmaya başlayan yeni düzenlemeye göre Karate 1 kapsamında Premier Lig ve A Serisi turnuvalarında öncelikli olarak dünya sıralamasında ilk 50 sırada bulunan sporcular kayıt yaptırabilmektedir.26-28 Ocak Ocak tarihlerinde Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen ilk Premier Lig etabında kulübü adına ferdi yarışan Büşranur Kılıç, kendi imkânlarıyla Fransa'ya giderek yarışmıştır. 9-11 Şubat tarihlerinde de İspanya'nın Guadalajara kentinde düzenlenen A Serisi turnuvasında ise yarışamamıştır. Karatede milli skandal! İspanya'nın Guadalajara kentinde Dünya Karate Federasyonu'nun (WKF) tarafından düzenlenen A Serisi'nin ilk etabı için bu ülkeye giden Karate Milli takım kafilesine sonradan dahil edilen Büşra Nur Kılıç'ın, maç listesine yazılmasının unutulduğu ve müsabaka yapamadan İspanya'dan geri döndüğü ortaya çıktı. İlgili Haberi Oku

Konuyla ilgili, sporcunun babası ve aynı zamanda antrenörü olan Hasan Kılıç'ın açıklaması şöyledir:

Kızım ve aynı zamanda sporcum olan Büşranur Kılıç ile ilgili çıkan haberleri üzülerek takip etmekteyiz zira haberde yer alan ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu haberi yapan ve konuyla ilgili tarafıma ulaşan muhabirlere de belirttiğim üzere; sporcumun kaydının yapılmaması noktasında sorumlu kişi benim. Paris'te kulübümüz adına yarışan sporcumuzun kaydını kendimiz yaptırdık. Aynı durum İspanya'nın Guadalajara kentindeki A Serisi etabı için de geçerliydi. Ancak kayıt yaptırmayı ve durumu Karate Milli Takımı yetkilileri ile paylaşmayı unuttuk. Federasyon yetkililerimize durumu ilettikten sonra sporcumun yarışabilmesi için yapılabilecek tüm fedakarlıklar yapıldı. Bu noktada Dünya Karate Federasyonu'nun karatenin olimpiyat programına girmesiyle değişen kuralları neticesinde İspanya'ya giden sporcum, yarışamamıştır.

Ulusal ve uluslararası alanda yaptığı çalışmalarla ülkemizi dünyada başarıyla temsil eden ve Türk bayrağını gönderden indirmeyen sporcular yetiştiren Türkiye Karate Federasyonu ile sporcum Büşranur Kılıç, söz konusu haber üzerinden yıpratılmak istenmektedir. Konunun belirttiğim detaylar minvalinde değerlendirilmesi; ısrarla gündemde tutulmaya çalışılarak kamuoyunu yanıltmaya yönelik yanlış bilgilere itibar edilmemesi hususunu önemle rica ederim.” Düğün salonunda çalışarak 14 madalya kazandılar Aktif Spor Kulübü sporcuları, düğün salonunda yaptıkları çalışmalarla katıldıkları Zonguldak İlkokullar Arası Karate Şampiyonası'nda madalya kazanarak büyük başarı gösterdi. İlgili Haberi Oku