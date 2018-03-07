Jupp Heynckes veliahtını açıkladı: Thomas Tuchel

Bayern Münih Teknik Direktörü Heynckes, yeni sezonda göreve devam etmesinin söz konusu olmadığını belirterek "Thomas Tuchel'ın Bayern Münih teknik direktörlüğü için yeterli kaliteye sahip olduğunu düşünüyorum" dedi.

Şampiyonlar Ligi 1/16 turunda Beşiktaş’ın rakibi olan Bayern Münih’te teknik direktör Jupp Heynckes veliahtını açıkladı: Thomas Tuchel.

Ekim başında Ancelotti’nin yerine göreve geldiğinde de sezon sonuna kadar teknik direktörlüğü kabul ettiğini açıklayan Heynckes, Sportbild’e verdiği röportajda bu fikrinin değişmediğinin altını çizdi. Heynckes, “Uli (Höness) ne derse desin, sezon sonunda görevden ayrılıyorum. İkimiz de birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Bu konuda düşüncelerimi en baştan söyledim. Bu fikrimin değişmemesi Uli ile ilişkilerimizi de bozmaz. Şu anda bir rüya görüyor olabilir ama her rüya da gerçek olmaz” diye konuştu.

Bayern Münih Başkanı Uli Höness’in “Bayern, Almanca konuşan bir teknik adamla yola devam edecek” açıklamasını çok yerinde bulduğunu belirten Heynckes, “Zaman zaman Bayern’in başına uluslararası bir ismin, Şampiyonlar Ligi kazanmış bir teknik adamın gelmesi gerektiği konuşulur. Ama şimdi hakim olan kriterlerden biri de Almanca konuşması. Bu şok iyi. Almanca, yabancı teknik adamlar için öğrenilmesi zor bir dil. Almanca bilen, iyi konuşan bir teknik adamla kulübün kimliği de daha iyi uyuşuyor. Ortak dil İngilizce ile insanların ruhunun derinlerine inemiyorsun. Tercüman aracılığıyla da işler iyi gitmiyor” ifadelerini kullandı.

72 yaşındaki Heynckes sözlerini şöyle sürdürdü:

“Thomas Tuchel’ın Bayern Münih teknik direktörlüğü için yeterli kaliteye sahip olduğunu düşünüyorum. Mainz’da genç takımlardan yukarıya hep üzerine koyarak, kendini geliştirerek yükseldi. Borussia Dortmund, onun yönetiminde iyi bir sistemle mükemmel bir futbol oynadı. Bugünün futboluna ait bütün modern unsurlar vardı. Tuchel, lig ikincisi, kupa şampiyonu oldu; göze hoş gelen bir futbol oynadı. O takımı büyük keyifle izlerdim. Tuchel’ın teknik adamlığını çok iyi buluyorum. Onun ayrılığından sonra Dortmund bir daha öyle futbol oynayamadı.”

(Ntv Spor)

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