Jose Mourinho şişeye tekme attığına pişman oldu!

Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, Crystal Palace maçında saha kenarında duran su şişesine tekme atınca olanlar oldu. Şişeyi rakip takım taraftarına isabet ettiren Portekizli teknik adamın hareketlerinden pişmanlığı okunurken taraftardan özür diledi

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United’ın teknik direktörü Jose Mourinho, saha kenarında duran su şişesine vurduktan sonra büyük pişmanlık yaşadı. İçi boş olan şişe Crystal Palace taraftarına gelince tecrübeli teknik adam hızlıca özür diledi.

Ligde geçtiğimiz hafta Crystal Palace’a konuk olan Manchester United, 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanmayı başardı. Ancak teknik direktör Jose Mourinho, zaman zaman sinirli anlar yaşadı.

Bir pozisyon sonrasında yedek kulübesi önünde duran su şişesine tekme atan Portekizli teknik adam, vurduğu şişenin tribündeki rakip takım taraftarına geldiğini görür görmez kafasını ellerinin arasına götürdü.

Mourinho's reaction to kicking a water bottle Ban incoming. pic.twitter.com/nCBpmecx8w — Scott Patterson (@R_o_M) 5 Mart 2018

Ardından taraftarın yanına giden Mourinho ellerini kaldırarak özür diledi. Maç sonrası konuşan Mourinho, “Şişe boştu. Hakem veya taraftarlara karşı bir tepki değildi. Tamamen oyundan dolayı kaynaklanan hayal kırıklığımdı. Buradaki taraftarların beni sevdiğini düşünüyorum çünkü iyi ilişkilerimiz var” dedi.

Jose Mourinho geçtiğimiz sene oynanan West Ham United maçında da şişeye tekme attığı gerekçesiyle tribüne gönderildikten sonra 1 maç men ve 16 bin pound para cezası almıştı.

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