Hıncal Uluç: Tahkim Kurulu Aziz Yıldırım’ın emri ile çalışıyor

Hıncal Uluç, son hafta oynanan maçları değerlendirdi. Şampiyonluk yarışına dair görüşlerini belirtirken yarışın içindeki tüm takımların kötü futbol sergilediğini söyleyen Uluç, Tahkim Kurulu için flaş bir iddia ortaya attı.

Süper Lig’deki şampiyonluk yarışını ve takımların durumlarını değerlendiren usta yazar Hıncal Uluç, verilen cezalar nedeniyle de TFF’yi eleştirdi. İşte o sözler…

”BÖYLE GAZETECİLİK OLMAZ”

“Deniz Selin Ünlüdağ, Eskrim tarihinde madalya alan ilk Türk kadın. Muhteşem bir şampiyonluk yaşadı. Maalesef Türk spor medyası Pepe’nin sol ayağını konuştu. Bir Türk kızının Avrupa Şampiyonluğu Pepe’nin ayak parmağı kadar yer bulmadı. Böyle bir şey olamaz. Böyle gazetecilik olamaz.”

”BEŞİKTAŞ TAÇ HIRSIZIDIR DİYOR”

“Aykut Kocaman kendisi gündem olmasın diye Beşiktaş taç hırsızıdır diyor. Caner kaç maç ceza aldı? 6 maç. Hangi hareketten? Fernandao hangi hareketi yaptı. Türkiye’de dünyada hangi anlama gelir o hareket? Adam anlamaz mı… Öyle bir hareket yaptılar. Caner’e altı veren kurul Fernandao’ya iki veriyor onu da bire indiriyor. Mukayese edilemeyecek kadar.”

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”FENERBAHÇE’NİN EMRİYLE TOPLANIP 1 MAÇA İNDİRDİ”

”Nouma’nın futbol hayatı Türkiye’de bitti. Tahkim Fenerbahçe’nin emriyle toplanıp Fernandao’nun kararını hemen 1 maça indirdi. Sıkıysa bir Beşiktaşlı futbolcu bir harekete teşebbüs etsin. Bu PFDK, bu Tahkim Kurulu Aziz Yıldırım’ın emri ile çalışıyor. Algı yaratıyorsun…”

“YAYINCI KURULUŞ DA EMİR KULU”

”Adriano’nun pozisyonu… Türkye’de yan yana koşan veya beraber topa çıkan birisi yere düşerse muhakkak yüzünü kapayarak düşüyor. Çünkü yüze hareketin cezası sarı kart. Hakemin bunu anlayıp çözememesini, bunu anlayıp süzmemesine hiç itiraz etmiyorum. Bu sahtekarlar liginde hakemleri buna zorluyorlar. Türkiye’de yayıncı kuruluş yok ki bunun programını yapsın, bu ne ayıptır, sahtekarlıktır diye. Sadece Tahkim Kurulu, PFDK değil yayıncı kuruluş da emir kulu. İşine gelmiyor böyle program yapmak. Bu olayın suçlusu kim diye program yaparım 1,5 saat. Sabahtan beri anons ederdim. Ben bile maçı seyrederken durdurma maçı sıkıntıdan patladık demiştim.. Baktım çocuğun gözüne bant koyuyorlar. Amacı top oynamak değil, amacı karşısındakine sarı kart gösterip attırmak.”

”GELENİ GİDENİ ATIYORLAR”

”Bu hafta sonu evde epey vakit geçirdim. Haftanın 9 maçından 8’ini seyrettim. Hayatımda bu kadar sıkıldığımı hatırlamıyorum. Rakipler de birbirine denk gibi. Bu kadar kötü bir Başakşehir ve Göztepe… Tahmin edemezsin. Bu adamlar niye alınmış, niye bu kadar para verilmiş? Göztepe’nin hocası da Başakşehir’in hocası da bizim gibi bakıyor öyle.. 7-0’lık galibiyetin bir özelliği var benim için. Bu sene ilk defa bir maçı rahat seyrettim. Sinirlenmeden, öfkelenmeden. Çünkü karşıda rakip yok, geleni gideni atıyorlar. Çağlar denen kaleci gelen her topu içeri aldı.”

”BİR MAÇLARI, BİR MAÇLARINA UYMUYOR”

”Şampiyonluk yarışında fazla değişen bir şey olduğunu düşünmüyorum, hâlâ ve hâlâ… Bir maçları bir maçlarına uymuyor takımların. Fenerbahçe-Akhisar diyoruz. Akhisar, yenmeyi hak etti mi, yoksa yenilmeyi mi hak etti?”

”BİR TAKIM ANCAK ŞİKE YAPARSA…”

”Çok kötü oynadı Akhisar. Bir takım ancak şike yaparsa bu kadar kötü oynayabilir. O takımı Fenerbahçe yenemiyorsa ne diyelim? O maçı Akhisar da kazanabilirdi, Fenerbahçe de kazanabilirdi, Akhisar kazandı. İki kaybetmek isteyen takım karşı karşıya… İki takımın hocası da ne yaptığının farkında değil, ne olduğunun farkında değil.”

”TRABZONSPOR İNANILIR GİBİ DEĞİL”

”Peki hayatında hiç bu kadar kötü Trabzon gördün mü? İnanılır gibi değil… Erman (Toroğlu) yazmış, iki önemli hakem hatası var. Olmasa ne olacak? Bu skorlara katiyen bakmayın diyorum ama dinleyen yok, bizim medya skorcu. Negredo verip Babel atınca uçuyorlar.”

”BEŞİKTAŞ HALA GALATASARAY’IN GERİSİNDE”

”Üç gün evvel Quaresma’ya yazmışlardı aynı destanı… Beşiktaş’ta bu kadar destan yazacak oyuncu var da niye bu zamana kadar lig şampiyonluğunu garantilemedi? Beşiktaş’ın yedeklerine bak, hangisi 11’de oynamaz? Öyle bir kadrosu var Beşiktaş’ın. Hâlâ beğenmediğimiz Galatasaray’ın gerisinde. Her şeye bağlı değişir bunlar.”

GALATASARAY’IN NE OYNADIĞINI ANLAMIYORUM

”Bir şut 10 santim aşağıdan gider, bir hakem böyle bir karar verecek, yan hakem bayrağı kaldıracak ya da kaldırmayacak. Başakşehir çok kötü oynuyor. Galatasaray’ın ne oynadığını anlamıyorum. Beşiktaş öyle, Fenerbahçe öyle… Bu soruyu her hafta soruyorum, 10 hafta kaldı, toplam 90 maç. Bu maçlardan bir tanesini seçelim, bahse girelim, şu kazanır diye… Böyle bir maç yok çünkü hepsi kötü oynuyor.”

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