Hakem adını sordu, cevabı verince kırmızı kart gördü!
SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal’in eski futbolcusu Sanchez Watt, belki de kariyerinin en ilginç kırmızı kartını gördü.
İngiltere’de Ulusal Doğu Ligi’nde Hemel Hempstead forması giyen 27 yaşındaki futbolcu, East Thurrock karşılaşmasında bir pozisyon sonrasında sarı kartla cezalandırıldı.
Kartı gösterdikten sonra maçın hakemi Dean Hulme’nin kendisine adını sorması üzerine “Watt” yanıtını veren İngiliz futbolcu yanlış anlaşılma kurbanı oldu.
Oyuncunun cevabını ‘What? (Ne?)’ olarak algılayan hakem ısrarlı sorularına rağmen üst üste aynı yanıtı alınca kendisiyle dalga geçtiğini düşünerek futbolcuyu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.
Yaşanan bu olayın üzerine Hemel Hepstead kaptanı Jordan Parkes araya girerek yanlış anlaşılmayı düzeltilirken kırmızı kart iptal edildi. Arsenal formasıyla 3 kez sahaya çıkan Watt, Lig Kupası maçında bir de gol atma başarısı göstermişti.
Tecrübeli futbolcu bu yıl Billericay Town takımından Hemel Hempstead’e transfer oldu.