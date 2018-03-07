Hakem adını sordu, cevabı verince kırmızı kart gördü!

İngiltere'de Hemel Hempstead forması giyen eski Arsenal'li Sanchez Watt, yanlış anlaşılma kurbanı oluyordu. Ulusal Doğu Ligi'nde oynanan bir maçta sarı kart gördükten sonra hakemin kendisine adını sorması üzerine verdiği yanıt işlerin karışmasına neden oldu...

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