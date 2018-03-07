Güntekin Onay: Quaresma masum değil!

Ünlü futbol yorumcusu Güntekin Onay, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan derbide rakibine yaptığı hareket nedeniyle 5 maç ceza alan Quaresma için çarpıcı ifadeler kullandı.

Güntekin Onay bugünkü yazısında Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma’nın aldığı 5 maçlık cezayı yorumladı. Quaresma’nın masum olmadığını söyleyen Onay, ‘Bütün yaşananların tek sorumlusu Quaresma değil’ dedi. İşte Onay’ın o değerlendirmesi…

‘AĞIR TAHRİK UNSURU’

Görünen şu ki ceza bir infial yarattı. Ancak vurgulamak gerekir ki Quaresma kesinlikle masum değil. İki farklı eylemden dolayı talimata göre ceza aldı. Sadece Josef'e yaptığı hareket, işin içinde tahrik de olduğu için şiddetli hareket olarak bile değerlendirilmeyebilirdi. Ama Mehmet Ekici'ye yumruk atmış olması zaten en az 4-5 maçı gerektirecek bir cezayı içeriyordu. PFDK, ağır tahrik unsurunu hesaba katarak 5 maç verdi.

‘HAKSIZLIK YAPMIŞ OLURUZ'

Bir diğer husus ise şu; kavga tek başına gerçekleştirilen bir eylem değil. Bütün yaşananların tek sorumlusu Quaresma diye bakarsak haksızlık yapmış oluruz. Ortada bir kavga var, tahrik söz konusu, sportmenlik dışı davranışlar apaçık ortada. Bu yüzden sadece Quaresma'nın sevk edilmesi ve ceza alması da Beşiktaşlıların tepki göstermesinin sebebi…

Türk futbolunda son dönemlerde sanki 6 maç ceza alan Caner ve 5 maç ceza alan Quaresma'dan başka sorun yaratan veya disiplin cezası gerektiren başka eylem olmamış gibi algılanmasının nedeni işte bu yüzden. Ancak tekrar belirtmek isterim ki tek suçlu Quaresma değil ama kesinlikle Portekizli futbolcu masum değil. İşin özeti budur…