Galatasaray Odeabank’ta maaş krizi çözüldü!

Galatasaray Odeabank'ta dün sabah saatlerinde yaşanan ödeme krizi şimdilik çözüme kavuştu.

Galatasaray Odeabank’ta dün sabah saatlerinde yaşanan ödeme krizi şimdilik çözüme kavuştu.

Sarı Kırmızılı oyuncuların sabah idmanındaki isteksiz tavırları sebebiyle koç Oktay Mahmuti idmanı iptal etmişti.

Ardından ödeme yapılmaması halinde Alex Renfroe, Dwight Hardy ve Richard Hendrix serbest kalma opsiyonlarını kullanmak istediklerini yönetime bildirdi.

Bunun üzerine Galatasaray yönetimi oyunculara 1 maaşlık ödeme yaparken, oyuncular da akşam idmanına çıktı ve kriz büyümeden sonlandırılmış oldu.

Galataray`dan UEFA çıkarması! Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz ve sarı-kırmızılı yöneticiler; UEFA'ya iyi, kötü ve kriz durumlarına yönelik 65 klasörlük rapor hazırladı. UEFA'ya projeler, sermaye arttırımı, maaş sınırı ve transfer kısıtlamasını kapsayan plan sunulacak. İlgili Haberi Oku