Galataray’dan UEFA çıkarması!

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz ve sarı-kırmızılı yöneticiler; UEFA'ya iyi, kötü ve kriz durumlarına yönelik 65 klasörlük rapor hazırladı. UEFA’ya projeler, sermaye arttırımı, maaş sınırı ve transfer kısıtlamasını kapsayan plan sunulacak.

Mali durum nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Galatasaray'da gözler 9 Mart Cuma günü UEFA ile yapılacak kritik görüşmeye çevrildi. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek görüşmede sarı-kırmızılılar, hazırladıkları planı 7 kişilik bir heyetle sunacak. Kulüp Başkan Mustafa Cengiz'in yanı sıra yönetici Okan Böke, Sedef Hacısalihoğlu ve Mete İkiz'in aralarında bulunduğu ekip sarı-kırmızılı kulübü muhtemel Finansal Fair Play cezasından kurtarmaya çalışacak.

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Mustafa Cengiz ve ekibinin hazırladığı; iyi, kötü ve kriz durumlarına yönelik 65 klasörlük plan, bir savunmadan çok kulübün kurtuluş reçetesini içeriyor. Döviz kurunun yükselmesinden dolayı borçların artması, Riva ve Florya projelerinden elde edilecek gelir, projelere devlet garantisi, maksimum 65 milyon Euro'luk maaş sınırı, satılacak oyuncu kadar transfer yapmak ve sermaye arttırımıyla elde edilecek gelir kalemleri, dosyada yer alıyor. Kulübün oyuncu, transfer ve personele borcu olmadığı da belgelenecek.