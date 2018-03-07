Futbol dünyasını şoke eden Riyad Mahrez gelişmesinde gerçek ortaya çıktı
Leicester City'nin başarılı sağ kanat oyuncusu Riyad Mahrez'in Facebook hesabından herkesi şok eden bir paylaşım yapıldı. Buna göre yıldız futbolcu, henüz 27 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı. Bir süre sonra Leicester City'den yapılan açıklamada Mahrez'in hesabının hacklendiği belirtildi.
Leicester City’nin başarılı sağ kanat oyuncusu Riyad Mahrez’in Facebook hesabından futbolu bıraktığını açıklaması dünya futbolunun gündemine bomba gibi düştü.
Mahrez’in Facebook hesabından yapılan açıklamada “Pek çok doktorla yaptığım görüşmelerin ardından futbolu bırakmaya karar verdim.” ifadeleri kullanıldı.
Futbol kariyerinin sona erdiği yazılan Cezayirli kanat oyuncusunun mesajında “Şehirdeki herkese bana gösterdikleri saygı ve destek için teşekkür ederim.” sözleri yer aldı.
KULÜPTEN AÇIKLAMA
Mahrez’in kulübü Leicester City’den, oyuncunun hesabının hacklendiğini belirten bir açıklama yayınlanırken paylaşım yıldız oyuncunun hesabından kaldırıldı.
Son güncelleme: 15:48 | 07.03.2018