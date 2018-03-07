Futbol dünyasını şoke eden Riyad Mahrez gelişmesinde gerçek ortaya çıktı

Leicester City'nin başarılı sağ kanat oyuncusu Riyad Mahrez'in Facebook hesabından herkesi şok eden bir paylaşım yapıldı. Buna göre yıldız futbolcu, henüz 27 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı. Bir süre sonra Leicester City'den yapılan açıklamada Mahrez'in hesabının hacklendiği belirtildi.

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