Fiorentina Kaptanı Davide Astori’nin otopsi sonucu açıklandı

Dünya futbol kamuoyunun merakla beklediği Fiorentina'nın kaptanı Davide Astori'nin otopsi sonucu açıklandı. Cinayetten şüphelenilen olayda İtalyan futbolcunun kalbinin durması nedeniyle öldüğü teyit edildi.

Dünya futbol kamuoyunu yasa boğan Davide Astori’nin hayatını neden kaybettiği belli oldu. İtalyan spor gazetesi La Gazetta dello Sport gazetesi geçtiğimiz günlerde odasında ölü bulunan Fiorentina'nın kaptanı Davide Astori'nin otopsi raporunu yayınladı. Oyuncunun ölümü üzerindeki şüpheleri ortadan kaldırmak için yasal prosedür gereği yapılan otopsi sonucuna göre İtalyan futbolcunun doğal nedenlerle öldüğü teyit edildi.

Davide Astori`nin otopsi sonucu açıklandı Fiorentina'nın kaptanı Davide Astori'nin otopsi sonucu açıklandı. Cinayetten şüphelenilen olayda İtalyan futbolcunun kalbinin durması nedeniyle öldüğü teyit edildi. İlgili Haberi Oku

Davide Astori’nin, ilk bulgulara göre “büyük olasılıkla doğal sebeplerle öldüğü” ifade edilirken “Herhangi bir makroskobik bulgu olmaksızın, muhtemel bradiaritmi kaynaklı ani kardiyak ölüm” yazan otopsi raporuna göre Astori, büyük ihtimalle kalbinin yavaşlayarak durması nedeniyle hayatını kaybetti.

Ancak detaylı incelemelerin devam edeceği de belirtildi.