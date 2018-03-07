Fatih Altaylı’dan çok konuşulacak iddia! ‘Galatasaray men edilsin diye…’

Gazeteci yazar Fatih Altaylı, cuma günü Nyon'da UEFA ile Galatasaray arasında yapılacak görüşme öncesi flaş bir iddia ortaya attı. Altaylı, Türkiye'de bazı rakiplerin Galatasaray'ın Avrupa kupalarından men edilmesi için UEFA'ya belge yolladıklarını söyledi.

Fatih Altaylı, bugünkü köşesinde sarı kırmızılı takım ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Fatih Altaylı’nın en çok konuşulan sözlerinden biri de Galatasaray ile UEFA arasındaki görüşme ile ilgili detaylar. İşte Fatih Altaylı’nın köşesinden önemli satır başları:

Dursun Özbek'in ibra edilmesi, ibra müessesesine haksızlıktır. İbra edilmemeli ki, bir daha hiç kimse Özbek'in yaptıklarını yapma cesaretini kendinde göremesin.

Şu para meselesi bile başlı başına rezalettir. Cebimden verdim de sonra banka kredisiydi de ve buna bir faiz işlet. Ayıptır. Kulübe dünya kadar para girmiş, borçlar azalacağına artmış, futbolculara ödemeler yapılmamış, mahalle esnafına bile borç takılmış. Nerede bu paralar kardeşim. Nesini ibra edeceğim bunun ben!

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Dursun Özbek'in Serdar'a konuşmasını okumadım. Çünkü Dursun Özbek'in konuşmasından bıktım. Sürekli doğru olmayan şeyler söylüyor. Serdar Ali Çelikler de, Serdar Güzelaydın ile olan dostluğunun etkisinden mi nedir bilinmez, bu adamı dinliyor. Dursun Özbek'in verdiği sayıların tamamı gerçek dışı. Hayal görüyor veya bize hayal satmaya çalışıyor. Ya da kendini aklamaya uğraşıyor.

Bakın Özbek ne dedi aylardır: “Cebimden kulübe 20 milyon Euro verdim.” Siz dahil herkes yazdı bunu ve genel kurul üyeleri de “Bak adam cebinden para verdi” diyor. Şimdi ise “Ben cebimden para vermedim. Banka kredisiydi o” diyor. Başkan Cengiz, Özbek'ten “Şu hisseler üzerine koyduğun temliki kaldır” diye rica etti. Yanıtı şu oldu: “Niye kaldırayım? Bankalar kaldırıyor mu?” Biz de “Sen banka mısın?” dedik. “Evet, ben o parayı bankadan kredi olarak çekip Galatasaray'a verdim. Tabii ki üzerinde teminatım ve temliğim olacak” dedi. Bu görülmüş şey değil. Ben de dayanamadım, “Başkan sen sürekli cebimden verdim dedin ama aslında bankaya aracılık etmişsin” dedim. O da “Evet” dedi. Bu olacak iş değil. Bu ticaret kanununa göre suçtur.

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Dursun Özbek yönetimi, UEFA'ya yazılı olarak sözler vermiş ve hiçbirine uymamış. Zararı düşüreceğim demiş 3 katına çıkarmış. Yapmadığı kalmamış. Ve şimdi Özbek'in bilançoları ile UEFA'ya bu yönetim gidiyor.

Ön görüşme olumlu geçmiş. Kupalardan men gelmeyebilir. Çünkü UEFA da bilmeli ki, Galatasaray ve Fenerbahçe, Avrupa kupalarına katılmazsa Türkiye'de bu maçların satış değeri en az yarı yarıya düşer.

Bu iki kulüp Avrupa kupalarına katılamazsa, bilançoları giderek daha da kötü olur. Bu da UEFA'nın Türkiye'yi gözden çıkarması anlamına gelir.

Emin olun cuma günü Galatasaray, Nyon'da sadece kendini değil, Fenerbahçe'yi de savunacak ama size şu kadarını söyleyeyim; Galatasaray'ı kupalardan men edilmesi için Türkiye'den, bazı rakiplerden UEFA'ya belge bilgi yollayanlar var.