Evkur Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe taraftarından bilet tepkisi

Evkur Yeni Malatyaspor'un, hafta sonu karşılaşacağı Fenerbahçe maçının bilet fiyatlarına, her iki takımın taraftarı Passolig kartlarını yakarak tepki gösterdi.

Lig’de üst üste ikinci galibiyetini alan ve 4 maçtır yenilmeyen Evkur Yeni Malatyaspor’da açıklanan Fenerbahçe maçı bilet fiyatları tartışmalara neden oldu.

Bilet fiyatlarının açıklanmasının ardından her iki takım taraftarı, özellikle sosyal medyada tutarın yüksek olmasından yakınarak tepkilerini dile getirdi. Bazı Malatyaspor taraftarları, Passolig kartlarını yakarak, Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek’e sesledi.

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü, Evkur Yeni Malatyaspor’a konuk olacakları maçta taraftarları için açıklanan bilet fiyatlarına tepki göstererek, Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) Malatya ekibinin PFDK’ya sevk edilmesini istedi.

Fenerbahçe`den TFF`ye bilet isyanı! Beşiktaş ve Galatasaray`a 7,5 lira, Fenerbahçe`ye 130 lira! Evkur Yeni Malatyaspor'un, Beşiktaş ve Galatasaray maçlarında rakip takım tribünü biletlerini 7,5 liradan satması ancak Fenerbahçe maçında fiyatları 130 liraya çıkarması sarı lacivertli kulübü isyan ettirdi. Fenerbahçe, konuyla ilgili TFF'ye yolladığı yazıyı paylaştı. İlgili Haberi Oku

Ligin ilk yarısında Galatasaray ve Beşiktaş’ı sahasında konuk eden Yeni Malatyaspor, bilet fiyatlarını, misafir tribün 7.50 TL, ev sahibi tribünler 10, 15, 20, 25 en fazla 50 TL olarak belirlemişti. Ayrıca Fenerbahçe maçı için 2 bin 500 bilet satıldığı öğrenildi.

Evkur Yeni Malatyaspor – Fenerbahçe maçının bilet fiyatları ise şöyle:

1. Kategori 125 TL, 2. Kategori 100 TL, 3. Kategori 100 TL, 4. Kategori 75 TL, 5. Kategori 50 TL, Misafir 130 TL

TARAFTARLARIN BİLETLERE İLGİSİ AZ

Malatyalı futbolseverler müsabaka biletlerine ilgi göstermezken, satışların her zamankinden daha düşük seyrettiği bildirildi. Eski belediye meydanındaki Passolig gişesi önünde şuana kadar herhangi bir yoğunluk söz konusu olmazken, biletlere ilginin az olduğunu ifade edildi.

Evkur Yeni Malatyaspor'un bütün maçlarını takip ettiğini ancak bilet fiyatlarının yüksek olmasından dolayı Fenerbahçe maçını takip etmeyeceğini dile getiren Hamza Aslantaş isimli taraftar, “Ben her hafta maçlara giderdim ama bu hafta pahalılıktan dolayı gitmiyorum. Bu kadar zam olmaz, çocuğum da çok gitmek istiyordu ama biletler çok yüksek. Başka büyük takımlar da gelmişti ama fiyatlar bu kadar yüksek değildi” diyerek sitemde bulundu.

Selahattin Ertik isimli taraftar da, Malatya'da yaşayanların ekonomik durumunun iyi olmadığından söz ederek, fiyat artırımını doğru bulmadığını söyledi.

Ertik, “Bütün maçları takip ediyordum, bu hafta bilet fiyatından dolayı izlemeyeceğim. Takımın taraftara ihtiyacı var, Malatya'nın yüzde 40'ı asgari ücretle çalışan bir toplum. Başka illerde yapılsa kabul edilir ama burada bu bilet fiyatları ile kimse maça gelmez” şeklinde görüş belirtti.