Everton’da forma giyen Cenk Tosun’dan gol sonrası ilk röportaj

Devre arasında Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, Brighton ile oynanan maçta Premier Lig'deki ilk golünü kaydetti. Cenk Tosun, gol sonrası ilk röportajını Everton'ın resmi sitesine verdi.

SKOR DIŞ HABER – Beşiktaş’ın devre arasında 22 milyon euro’ya Everton’a sattığı Cenk Tosun, geçtiğimiz hafta oynanan Brighton maçında Premier Lig’deki ilk golünü ağlara bıraktı. Şık bir kafa vuruşu ile rakip kaleciyi avlayan Cenk Tosun, İngiltere’de çıktığı 5. maçta golle tanışmış oldu. Attığı gol sonrası ilk röportajını Everton’ın resmi internet sitesine veren Cenk Tosun, takım arkadaşları ve teknik direktörü Sam Allardyce hakkında açıklamalarda bulundu.

Sosyal medyada Cenk Tosun patlaması! Beşiktaş'tan devre arasında İngiltere Premier Lig'in yolunu tutan Cenk Tosun, Burnley karşısında 20. dakikada kaydettiği golle Ada kariyerinin ilk golüne imzasını attı. Cenk'i sosyal medyadan birçok kişi tebrik etti. İlgili Haberi Oku

Everton’daki hücum oyuncusu sayısının fazla olmasının futbolunu geliştireceğini düşündüğünü belirten Cenk Tosun “Theo Walcott, Gylfi Sigurdsson, Wayne Rooney, Oumar Niasse, Dominic Calvert-Lewin, Yannick Bolasie gibi isimlerle forvet hattında oynamak benim için büyük şans… Onlarla birlikte oynamaya alıştığımda çok daha iyi olacağım. Dubai’de gerçekleştirdiğimiz kamp benim için önemliydi… Takım arkadaşlarımı daha yakından tanıma fırsatı buldum. Brighton maçında attığım gol kendime güvenimi getirdi” dedi.

Son zamanlarda sert eleştirilere maruz kalan Everton Menajeri Sam Allardyce ile ilgili övgü dolu sözler söyleyen Cenk Tosun “Takım arkadaşlarım ile birlikte teknik direktörümüzün tecrübeleri de benim daha iyi bir golcü olmamı sağlayacak. Sam Allardyce’ın taktik anlayışına güveniyorum. İngiltere’ye uyum sağlamam için bana inanılmaz yardımcı oluyor. Zaman geçtikçe Everton’da daha fazla fayda sağlayacağım” değerlendirmesini yaptı.